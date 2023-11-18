В Актюбинской области крупный рогатый скот пал от карбункула

В крестьянском хозяйстве «Самгат» Уилского района из-за эмфизематозного карбункула пало шесть голов крупного рогатого скота. Диагноз установили в ветлаборатории.

Эмфизематозный карбункул считается опасным заболеванием крупного рогатого скота. У коров и бычков поражаются суставы, мышцы, на коже образуются припухлости. У молодняка развивается септический процесс, возможна гибель.

17 ноября противоэпизотический отряд по решению акима Коптогайского сельского округа провёл в хозяйстве вакцинацию скота. Введено ограничение — в течение 30 дней в хозяйство нельзя завозить скот и вывозить его.

Как сообщил главный специалист управления ветеринарии Актюбинской области Алдияр Арсланбек, КХ «Самгат» находится в шести километрах от села Амангельды. Опасности заражения скота местных жителей нет.

В КХ «Самгат» всего 325 голов крупного рогатого скота и 576 голов мелкого рогатого скота. Во всех скотопомещениях провели дезинфекцию.

Ранее эмфизематозный карбункул выявили у пяти павших животных в ЗКО. Все их привили новой вакциной, её эффективность сейчас проверяют.

Фарида ЗАРИП