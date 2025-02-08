28 эвакуационных пунктов подготовили на случай паводка в двух районах ЗКО

28 эвакуационных пунктов подготовили на случай паводка в двух районах ЗКО. Они рассчитаны почти на двух тысяч человек.

5-6 февраля 2025 года аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил Каратобинский и Сырымский районы, где осмотрел противопаводковые работы.

Сообщается, что 9 сёл Каратобинского района (Каратобе, Шоптыколь, Ушагаш, Коржын, Егиндыколь, Шалгын, Сауле, Сулыколь, Ушана), и столько же сёл соседнего Сырымского района (Жымпиты, Уленты, Булдурты, Кособа, Жыракудук, Тоганас, Анкаты, Жетиколь, Кызылагаш), включили в список подтопляемых населённых пунктов области.

Аким области осмотрел состояние дамб в паводкоопасных населённых пунктах, убедился в готовности техники и эвакуационных пунктов.

Нариман Турегалиев посетил сёла Ушана, Сулыколь, Ушагаш Каратобинского района и районный центр, где ознакомился с ходом подготовки к паводку. Всего в Каратобинском районе построили 9,8 километров защитных дамб (в сёлах Коржин, Каратобе, Ушагаш, Сулыколь, Ушана). По району насчитывается более 30 единиц техники и 19 эвакуационных пунктов на 1430 человек.

Глава региона также осмотрел защитные дамбы, построенные вблизи села Кособа и села Жымпиты Сырымского района. Для защиты паводкоопасных населённых пунктов возведено 15 километров защитных дамб. Для ликвидации последствий паводка предусмотрено 83 единицы техники. В районе организовали 9 эвакуационных пунктов на 430 мест.

— Мы должны тщательно готовиться к предотвращению паводков. Все работы должны выполнять своевременно и качественно. Главное — обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо полностью подготовить необходимое оборудование и технику, а также организовать круглосуточное дежурство в случае изменения уровня воды и потепления, — сказал аким области.

Аким области поручил заместителю, ответственному за сферу Бахытжану Нарымбетову, акимам районов и ответственным организациям усилить противопаводковые меры и держать ситуацию под строгим контролем.