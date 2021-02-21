Иллюстративное фото из архива "МГ" В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области подвели итоги работы за 2020 год. - Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество нарушений, совершенных сотрудниками местных исполнительных и территориальных подразделений центральных госорганов области, уменьшилось по нормам служебной этики на 61% (с 28 до 11). За 2020 год было проведено 10 заседаний Совета по этике, на которых рассмотрено 55 вопросов, 64% из них составляет дисциплинарные дела. Были рассмотрены 35 дисциплинарных дел с привлечением 28 госслужащих к дисциплинарной ответственности и 7 прекращенных, - сообщили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области. Также пояснили, что в прошлом году по результатам проверок было выявлено более 16 705 нарушений законодательства в сфере оказания госуслуг. В частности, наиболее распространенными нарушениями являются: истребование документов, нарушение бизнес-процессов, нарушение сроков, нарушение сроков отказов и иные необоснованные отказы. Наиболее часто граждане жалуются на действия госорганов при оказании госуслуг в сфере земельных отношений. К слову, на сегодня, в Актюбинской области работают 4237 госслужащих, укомплектованность штата – 93,4%, из них доля женщин составляет 57,6%. По сравнению 2019 годом наблюдается снижение оттока кадров из системы госслужбы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.