Иллюстративное фото из архива "МГ" Ежедневно в городскую ветстанцию поступают десятки звонков от обеспокоенных жителей города с просьбой приехать и отловить хвостатых бродяг. За 2017 год в Уральске было отловлено 6000 собак и около 300 кошек, общая сумма затрат составила 21 млн тенге. Отловленных животных на три дня отправляют в питомник, расположенный в п. Круглоозерное, если не находится хозяин - их усыпляют. Только вот питомник не соответствует всем требованиям: в нем нет света, тепла и воды. - В этом году завершилось строительство типового скотомогильника, там четыре ямы, они оборудованы и отвечают всем ветеринарным и санитарным требованиям. Питомник будет строиться, деньги заложены, участок земли выделили в этом году, наверное, начнем, - рассказал директор уральской городской ветеринарной станции Абылай МУКАЕВ. В ветстанции сообщили, что больше всего заявок поступает от жителей п. Деркул и Зачаганск, но и в черте города бездомных четвероногих немало, это подтверждают жители города. - В районе «Шанхай» много собак. Там есть гаражи, вот они там размножаются. Отлавливать, конечно, надо. Есть собаки, которые кидаются, вот так укусит, потом ходи, разбирайся и уколы делай, - говорит житель города Кабикен ШАЛТЫРЕВ. Ежедневно собаки кусают от 4 до 8 человек, говорят в ветстанции.