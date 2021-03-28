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Социум

280 тысяч тонн снега вывезли из Аксая с начала зимы

В противопаводковых работах по городу Аксай задействовано свыше 40 погрузчиков и самосвалов и 14 ассенизационных машин. Подрядчики продолжают убирать снег с улиц, прокапывают отводы и откачивают талую воду. Только с начала зимы и по сегодняшний день с территории города вывезено порядка 280 тысяч тонн снега и за последнюю неделю откачено более 6 тысяч кубометров талой воды. Как рассказал руководитель районного отдела ЖКХ ПТ и АД Дастан Акмамбетов, в Аксае содержанием улиц с 2020 года занимаются две подрядные организации – ТОО «ДокаСтройКом» и «GrandAsia». Тендер был разыгран на три года, и общ
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280 тысяч тонн снега вывезли из Аксая с начала зимы
 В противопаводковых работах по городу Аксай задействовано свыше 40 погрузчиков и самосвалов и 14 ассенизационных машин.
280 тысяч тонн снега было вывезено с территории города Аксая с начала зимы
280 тысяч тонн снега было вывезено с территории города Аксая с начала зимы
Подрядчики продолжают убирать снег с улиц, прокапывают отводы и откачивают талую воду. Только с начала зимы и по сегодняшний день с территории города вывезено порядка 280 тысяч тонн снега и за последнюю неделю откачено более 6 тысяч кубометров талой воды. Как рассказал руководитель районного отдела ЖКХ ПТ и АД Дастан Акмамбетов, в Аксае содержанием улиц с 2020 года занимаются две подрядные организации – ТОО «ДокаСтройКом» и «GrandAsia». Тендер был разыгран на три года, и общая сумма договора составила более 1 миллиарда тенге. Подрядчики занимаются выкосом травы, вывозом крупногабаритного мусора, дорожной разметкой, озеленением, в зимний период – уборкой и вывозом снега, очисткой тротуаров. Для удобства город был поделен на участки. Так, за компанией «ДокаСтройКом» закреплены центральная, северная и южная части города, новый и старый Аралтал, за «GrandAsia» - новые микрорайоны и Кызылтал. - Сегодня на вывозе снега и откачке воды «ДокаСтройКом» задействует 11 бригад с 11 погрузчиками и 22 самосвалами, «GrandAsia» - 3 бригады с 3 погрузчиками и 9 самосвалами. Снег из города вывозится за южную и северную объездные дороги. Также вдоль южной объездной, и за Кызылталом, то есть в местах, где создается угроза подтопления, прорыты отводные каналы. Очистка арыков, а их по городу насчитывается 64 километра, идет полным ходом. Обычно их начинают подготавливать к весне с конца февраля, но в этом году из-за снегопадов очищать арыки начали только в середине марта, - проинформировал Акмамбетов. Он также отметил, что хотя снега в этом году было много, таяние происходит в дневные часы, а ночью сохраняются морозы. Это способствует тому, что большой воды в городе пока не наблюдается. Но, по словам руководителя отдела ЖКХ, специалисты горакимата и жилищно-коммунального хозяйства в боевой готовности. -Мы день и ночь дежурим на телефонах, - сообщил Дастан Акмамбетов. - Город поделили на участки, за которыми закреплены наши люди. При районном акимате есть диспетчерская служба, которая принимает обращения от населения круглосуточно. Были уже обращения из частного сектора по поводу откачки талых вод. Но это с тех улиц, которые находятся в низком месте и их каждой весной подтапливает. Мы просим жителей города своевременно убирать снег со дворов – достаточно просто вывезти его за ворота, а дальше уже работа подрядчиков. На случай паводка заготовлено е 1000 штук мешкотары и 100 тонн песка.
280 тысяч тонн снега было вывезено с территории города Аксая с начала зимы
280 тысяч тонн снега было вывезено с территории города Аксая с начала зимы
280 тысяч тонн снега было вывезено с территории города Аксая с начала зимы
280 тысяч тонн снега было вывезено с территории города Аксая с начала зимы
280 тысяч тонн снега было вывезено с территории города Аксая с начала зимы
280 тысяч тонн снега было вывезено с территории города Аксая с начала зимы
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Аксай вывоз снега

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