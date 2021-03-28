280 тысяч тонн снега вывезли из Аксая с начала зимы

В противопаводковых работах по городу Аксай задействовано свыше 40 погрузчиков и самосвалов и 14 ассенизационных машин. Подрядчики продолжают убирать снег с улиц, прокапывают отводы и откачивают талую воду. Только с начала зимы и по сегодняшний день с территории города вывезено порядка 280 тысяч тонн снега и за последнюю неделю откачено более 6 тысяч кубометров талой воды. Как рассказал руководитель районного отдела ЖКХ ПТ и АД Дастан Акмамбетов, в Аксае содержанием улиц с 2020 года занимаются две подрядные организации – ТОО «ДокаСтройКом» и «GrandAsia». Тендер был разыгран на три года, и общ