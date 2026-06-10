В истории мировых футбольных первенств есть голевые рекорды, которые держатся десятилетиями, и повторить их пока никому не удавалось. В преддверии мундиаля самое время вспомнить о главных бомбардирских достижениях, а заодно — заглянуть в прогноз на чемпионат мира по футболу и посмотреть, кому эксперты прочат новые свершения.

13 голов за один турнир — рекорд Фонтена

Француз Жюст Фонтен забил 13 мячей на чемпионате мира 1958 года в Швеции, и всё это всего за шесть матчей — то есть больше двух голов за игру. Тот турнир так и остался для него единственным: травмы вынудили завершить карьеру в 29 лет. Но имя своё он вписал в историю навсегда — рекорд держится уже почти 70 лет.

С тех пор турниры стали длиннее, а защитники — хитрее, но приблизиться к Фонтену так никто и не смог. Ближе других в 1970-м подобрался немец Герд Мюллер с десятью голами. Сегодня даже это редкость: на последних чемпионатах лучшие бомбардиры забивали по шесть-восемь мячей за весь турнир.

16 мячей за карьеру — абсолютный рекорд Клозе

Если Фонтен — это яркая вспышка, то немец Мирослав Клозе — образец стабильности. Он забивал на четырёх чемпионатах мира подряд, с 2002 по 2014 год. А свой исторический 16-й гол провёл в полуфинале против Бразилии, который закончился разгромом со счётом 7:1.

Клозе брал не эффектными финтами, а умением оказаться в нужном месте в нужный момент. И он единственный футболист, у которого сразу четыре медали чемпионатов мира подряд:

● 2002 — серебро;

● 2006 и 2010 — бронза;

● 2014 — золото.

До него больше всех забивал бразилец Роналдо — 15 голов, а ещё раньше рекорд держал тот же Мюллер с 14 мячами.

У кого есть шанс обойти Клозе

Реальных претендентов сегодня всего двое. Лионелю Месси не хватает четырёх голов: за пять чемпионатов он забил 13. Но аргентинцу уже 38 лет, и турнир 2026 года станет для него последним. Даже если он обойдёт Клозе, его рекорд может продержаться недолго — у француза Килиана Мбаппе уже 12 мячей, а ему всего 27, и впереди ещё не один чемпионат.

Эксперты допускают, что Мбаппе сравняется с рекордсменом уже в 2026-м. По оценкам букмекеров из рейтингов Legalbet — авторитетного сайта о ставках — вероятность того, что он забьёт за турнир минимум четыре гола, составляет около 58%.

Пять голов за один матч — рекорд Саленко

А этот рекорд может не повториться вообще никогда. На чемпионате мира 1994 года россиянин Олег Саленко забил пять мячей в одной игре — в ворота сборной Камеруна (6:1). Столько в одном матче на мировых первенствах не забивал больше никто — ни до, ни после.

Более того, по итогам того турнира Саленко стал одним из лучших бомбардиров с шестью голами, хотя его команда даже не вышла из группы.

*Материал подготовлен при участии эксперта сайта Legalbet Артёма Митько