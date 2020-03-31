Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев во время своего обращения к казахстанцам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Теперь дополнительные социальные выплаты в размере 42 500 тенге получат не только те, кто имел официальную работу, но также самоазанятые граждане и те, кто работал неофициально.
– Поручаю расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы. Считаю, что эти деньги – 42500 тенге – должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату. Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и являются самозанятыми или работали неофициально. Для этого им достаточно формализовать свой статус, после чего на весь период ЧП они начнут получать ежемесячную соцвыплату от государства. Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея достаточные неофициальные доходы, все равно будут оформляться для получения этой выплаты. С подобной ситуацией мы, если помните, уже сталкивались. Но из-за отдельных несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно нуждающихся сограждан, - отметил глава государства.
Всего мерами поддержки планируется охватить около трех миллионов казахстанцев.
По словам Касым-Жомарта Токаева, необходимо расширить перечень категорий граждан, которым должны предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы. Такой пакет помощи должен быть дополнительно предоставлен инвалидам, детям-инвалидам и официально зарегистрированным безработным. Это мера охватит более 800 тысяч человек.
– Причем нужно утвердить минимальный размер таких наборов в натуральном выражении. Важно задействовать местный малый и средний бизнес для производства и доставки. Правительству необходимо привлечь отечественные IT-компании для разработки платформы, которая позволит обеспечить эффективный механизм мониторинга целевого расходования средств социальной поддержки. В дальнейшем нужно постепенно перейти от натуральных наборов к перечислению средств для самостоятельного выбора и покупки, - добавил президент.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.