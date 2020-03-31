На эти цели будет выделено 200 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Проиндексировать пенсии, пособия и АСП поручил президент РК Сегодня, 31 марта, глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал обращение к казахстанцам, в котором рассказал о принимаемых антикризисных мерах. – Вирус проверяет на прочность все государства. Казахстан одним из первых принял необходимые меры. Благодаря введению режима чрезвычайного положения нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса. К сожалению, работа и жизнь в режиме ЧП всегда приводит к значительным экономическим и социальным издержкам. Многие казахстанцы сегодня сталкиваются с большими трудностями. Мы это прекрасно понимаем. Поручаю проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на 10% в годовом выражении. Это означает увеличение доходов соответствующих категорий наших граждан на общую сумму более 200 миллиардов тенге, - заявил президент. Кроме этого, глава государства поручил продлить с 1 апреля по 1 июля право незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования. Это означает, что каждый человек может получить медицинскую помощь  в полном объеме, независимо от того, застрахован он или нет. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  