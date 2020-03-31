Уральцы пересылают друг другу сообщение о том, что у женщины не подтвердился коронавирус, который был выставлен врачами 29 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В голосовом сообщении воодушевленный женский голос рассказывает своим родственникам, что диагноз коронавирус не подтвердился у жительницы Уральска.
– У меня для вас хорошая новость. За нашим домом у девушки нашли же коронавирус, диагноз оказался ложным. Анализ пришел отрицательный. Весь дом оцепили, сказали, что можно выходить и что ее анализы пришли неправильные. В инфекционной больнице работает одна женщина, она входит в наш родительский комитет. Она сказала, что ее отпускают домой. Все, значит у нас в Уральске нет коронавируса, - говорит женщина.
Между тем, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО рассказали, что информация в рассылке не соответствует действительности.
– Касательно аудиозаписи в мессенджере Whatsapp о том, что у жительницы Уральска не подтвердился ранее выставленный диагноз коронавирус является недостоверной. 29 марта был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией у жительницы города. В ходе эпидрасследования были определены близкие контактные, которые были помещены на карантин. Проведено лабораторное исследование всех лиц, контактировавших с больными, результаты у всех отрицательные. В доме, во всех подъездах дома проведена заключительная дезинфекция, больная с этого подъезда ни с кем не контактировала, в связи с этим карантин с дома был снят, - сообщили в ведомстве.
Полицейские напоминают, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин.
В связи с чем в городе были установлены восемь блокпостов
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.