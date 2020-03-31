Уральцы пересылают друг другу сообщение о том, что у женщины не подтвердился коронавирус, который был выставлен врачами 29 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Санврачи ЗКО прокомментировали рассылку о зараженной коронавирусом студентке из Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" В голосовом сообщении воодушевленный женский голос рассказывает своим родственникам, что диагноз коронавирус не подтвердился у жительницы Уральска. – У меня для вас хорошая новость. За нашим домом у девушки нашли же коронавирус, диагноз оказался ложным. Анализ пришел отрицательный. Весь дом оцепили, сказали, что можно выходить и что ее анализы пришли неправильные. В инфекционной больнице работает одна женщина, она входит в наш родительский комитет. Она сказала, что ее отпускают домой. Все, значит у нас в Уральске нет коронавируса, - говорит женщина. Между тем, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО рассказали, что информация в рассылке не соответствует действительности. – Касательно аудиозаписи в мессенджере Whatsapp о том, что у жительницы Уральска не подтвердился ранее выставленный диагноз коронавирус является недостоверной. 29 марта был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией у жительницы города. В ходе эпидрасследования были определены близкие контактные, которые были помещены на карантин. Проведено лабораторное исследование всех лиц, контактировавших с больными, результаты у всех отрицательные. В доме, во всех подъездах дома проведена заключительная дезинфекция, больная с этого подъезда ни с кем не контактировала, в связи с этим карантин с дома был снят, - сообщили в ведомстве. Полицейские напоминают, что за распространение заведомо ложной информации законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин. В связи с чем в городе были установлены восемь блокпостов.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  