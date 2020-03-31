Министерство труда и соцзащиты РК дополнило список граждан, которые потеряли доход в период ЧП и могут получить соцвыплату, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Министерством труда и социальной защиты населения РК расширен перечень граждан, которым назначается новая социальная выплата из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП и упрощены условия ее назначения.
Первое. Расширен круг получателей выплаты.
Изначально социальная выплата, размер которой на человека составляет 42,5 тыс. тенге в месяц (минимальная заработная плата), полагалась следующим категориям граждан:
- работники субъектов среднего, малого и микробизнеса;
- индивидуальные предприниматели (далее – ИП);
- лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), (далее – ЧП);
- плательщики единого совокупного платежа (далее – ЕСП).
Теперь к ним добавлены:
- лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы;
- работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.
Второе. Отменена необходимость предоставления документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с ЧП.
Ранее заявление на соцвыплаты могли подать работодатели за своих работников, ИП, ЧП и плательщики ЕСП – за себя. При этом работодатели должны были предоставить документы, подтверждающие потерю дохода их работниками в связи с ограничением деятельности в период ЧП, список работников и выписку из приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работникам.
Теперь требования предоставления документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с ЧП, отменены.
Для назначения соцвыплаты:
- работодатели подают заявление с приложением только списка работников;
- ИП, ЧП, ГПХ, плательщики ЕСП подают только заявление, с указанием личных данных.
Также работник может и сам подать заявление, не дожидаясь, когда это сделает его работодатель.
При этом все заявители берут на себя ответственность за достоверность факта потери доходов в связи с введением режима ЧП.
Заявление подается в электронном формате через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства».
Третье. Сокращен срок участия в системе соцстрахования, необходимый для назначения выплаты.
Ранее для назначения выплаты требовалось не менее 3 месяцев участия в системе социального страхования в течение последних 12 месяцев.
Теперь для назначения соцвыплаты достаточно, если за работника (ИП и ЧП самостоятельно) делали социальные отчисления в ГФСС (для ГПХ – взносы в ЕНПФ) хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев.
Гражданам, претендующим на назначение соцвыплаты из ГФСС, не надо доказывать наличие социальных отчислений или пенсионных взносов, это автоматически проверит НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Четвертое. Сокращен срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплаты с 7 до 3 рабочих дней.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин.
В связи с чем в городе были установлены девять блокпостов
.
