По данным РГП "Казгидромет", 1 апреля в Уральске ожидаются кратковременные дожди. Днем столбики термометров покажут 16 градусов тепла, ночью +5. Дождь также ожидается и в Атырау. Днем синоптики прогнозируют 18 градусов выше нуля, ночью +8. В Актобе переменная облачность, возможен дождь, днем +14, ночью +5. В Актау малооблачно, днем +17, ночью +14.