С 1 апреля приостановят движение пассажирских поездов со станции в Уральске, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за ложного сообщения о заложенной бомбе в ЗКО остановили четыре поезда Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбек Менеев, согласно постановлению главного санитарного врача РК, было приостановлено движение 23 маршрутных автобусов, которые курсируют внутри области. Кроме этого, рейсовые автобусы Уральск-Атырау и Уральск-Актобе также приостановили свое движение. – 15 дней назад все международные рейсовые автобусы также перестали курсировать. С завтрашнего дня автовокзал закрывается. С 30 марта остановлено движение поезда Уральск-Боровое, с 31 марта - Уральск-Актобе и пригородные поезда: Уральск - Шынгырлау и Уральск - Озинки, - рассказал Казбек Менеев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин. В связи с чем в городе были установлены девять блокпостов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      