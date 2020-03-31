Как сообщили в ДЧС ЗКО, в расположение туристической базы «Самал» 30 марта прибыли 57 студентов из Самары Российской Федерации. Для того чтобы контролировать, соблюдают ли они карантинный режим, сотрудники ДЧС ЗКО установили на их смартфоны мобильное приложение GeoStatus. Оно позволяет осуществлять рассылку рекомендаций, мониторинг их состояния и геолокации с возможностью отслеживания изменения географического положения. Каждое их передвижение отслеживается с помощью специальной программы. – Данные сведения помогут исключить случаи возможного нарушения режима карантина и оперативно оказать необходимую медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья. В целях защиты граждан от утечки персональных данных принято решение ограниченного вноса их в приложение. Таким образом, мониторинг географического положения производится в «слепом» режиме, а доступ к контактным данным пользователей открывается оператору только в случае нарушения режима карантина, - рассказал начальник отделения информатизации и связи ДЧС ЗКО Марсель Ханафеев. В настоящий момент проводится работа по интеграции данного программного обеспечения с выездными бригадами, которые проводят обеззараживание территорий и объектов, а также с социальными службами доставки адресной социальной помощи и контроля цен в аптеках и магазинах.