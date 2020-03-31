Всего в городе установлено девять блокпостов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов, с 31 марта город закрыт на карантин. Однако в течение двух дней полицейские и сотрудники акимата будут вести лишь разъяснительные работы.
– В связи с пандемией коронавирусной инфекции наш город с 31 марта закрыт на карантин.
На въездах в город в восьми местах установлены блокпосты. На сегодняшний день мы установим еще один, девятый блокпост, который будет располагаться в районе нового моста, где раньше стоял пост ГАИ. На блокпостах будут дежурить сотрудники местной полицейской службы, санврачи и сотрудники городского акимата. Ситуация в городе стабильная. По решению акима области Гали Искалиева, в течение двух дней будут вестись разъяснительные работы. Время дается для того, чтобы люди смогли доехать до места жительства, получить необходимые подтверждающие справки с места работы. Через два дня все блокпосты будут полностью закрыты, - рассказал Бакытжан Нарымбетов.
Стоит отметить, что пересекать эти блокпосты смогут люди, которые работают в городе, а проживают в близлежащих населенных пунктах. Для этого им необходимо получить подтверждающие справки с места работы и предъявлять их сотрудникам полиции.
– Кроме этого, сельские акиматы должны будут предоставить нам списки тех людей, которые работают в городе, а мы им предоставим списки тех, кто напротив работает в поселках, а проживают в городе. Кроме этого, блокпосты могут пересекать работники медицинских служб, которые вынуждены будут везти пациентов в город. Дачники
также два раза в неделю, по средам и субботам, смогут пересекать посты. При возникновении дополнительных вопросов жители области могут обратиться за консультацией в службу 109, - пояснил замакима города.
Между тем, местный акимат уже направил всем работодателям письма-уведомления о необходимости предоставления справок своим рабочим. Кроме этого, на спецтехнику коммунальных служб будут установлены знаки о пропускном режиме.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 325. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.
