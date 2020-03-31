84-летний Михаил Шемчук неделю провел в холодном гараже, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Хотел жить с родными: 84-летний тыловик замерзает в гараже в Уральске (фото, видео) И.о. директора центра для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации "Отдела занятости и социальных программ города Уральска" Ерлан Медетов рассказал, что в настоящее время Михаил Шемчук находится у них и проходит медицинскую комиссию. - Как только будут готовы необходимые документы, мы его поместим в интернат для пожилых людей. До этого момента он будет находиться у нас, - отметил Ерлан Медетов. Напомним, Михаил Шемчук ушел из дома престарелых, так как его должны были забрать внуки из Украины. Однако из-за закрытых границ они приехать не могут, а внуку в Уральске, по его словам, он оказался не нужен. В доме престарелых его не приняли. Пенсионер решил пойти жить в холодном гараже. После публикации статьи Михаила Шемчука поместили в центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации "Отдела занятости и социальных программ города Уральска" Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  