По итогам первого квартала 2020 года, в результате мониторинга выявлено ​ завышение закупочных цен, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в управлении превенции и добропорядочности Актюбинской области, в регионе активно проводится государственная политика в части цифровизации. Цифровизация является механизмом искоренения бытовой коррупции многие в разных сферах жизнедеятельности.

Так, агентством РК по противодействию коррупции и национальной палатой предпринимателей реализуется проект информационно-аналитической системы «Единое окно государственных закупок». Благодаря данной информационной системе автоматизируется анализ закупочных цен по товарам и услугам на наличие завышений при объявлении заказчиками и администраторами государственных закупок. С

начала текущего года начат мониторинг государственных закупок посредством данной системы. П

о итогам первого квартала 2020 года в результате выявленных​ ​ превышений закупочных цен департаменту удалось сэкономить 62,3 млн тенге бюджетных средств.

– Информационно-аналитическая система «Единое окно государственных закупок» позволяет в режиме реального времени сопоставлять актуальную среднюю цену на товары и услуги с объявленной ценой того или иного лота. Таким образом, были обнаружены завышенные цены на товары и услуги у государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора. Им были направлены письма с рекомендациями о необходимости использования среднерыночных цен. По итогам принятых рекомендаций удалось сэкономить порядка 62,3 млн тенге, - отметил главный специалист департамента по противодействию коррупции по Актюбинской области Калдыбаев.

Стоит отметить, что сфера государственных закупок является одной из наиболее подверженных коррупционным правонарушениям и уголовная статистика свидетельствует о ежегодном росте преступлений в данной сфере. Так, по итогам 2019 года антикоррупционной службой по Актюбинской области выявлено 14 коррупционных правонарушений.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.