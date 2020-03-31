Теперь горожане не смогут без причины передвигаться по городу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Поход в аптеки и магазины в радиусе 2 км от дома: как уральцы будут жить на карантине С 00.00 31 марта в городе ввели усиленный карантинный режим, согласно которому установлен запрет на передвижение людей и транспорта по городу без крайней необходимости. Горожанам разрешается ходить на работу, только если на руках у них имеются подтверждающие справки с места работы. Кроме этого, уральцы могут посещать продовольственные магазины и аптеки, которые находятся в радиусе не более двух километров от места жительства, выгуливать домашних животных в радиусе не более 500 метров от дома, а также ехать в медицинские учреждения по экстренному случаю. Дом можно покинуть и в том случае, если возникли непредвиденные чрезвычайные ситуации, при которых есть угроза жизни и здоровью человека. Контроль расстояния от места жительства будет осуществляться с помощью сервисов онлайн карт (2GIS, Yandex карты, Google maps). Горожанам устанавливается строгий запрет на посещение родственников, знакомых, соседей и коллег. Людям нельзя собираться в общественных местах группами больше трех человек, за исключением людей из одной семьи. Несовершеннолетние дети не могут находиться на улице без сопровождения взрослых. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин. В связи с чем в городе были установлены девять блокпостов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    