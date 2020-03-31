Общее число заражённых в Казахстане – 336, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Зарегистрировано ещё 11 случаев заражения коронавирусом: из них 10 в Кызылординской области, 1 – в Павлодарской, сообщили в Минздраве РК. В Казахстане подтверждено 336 случаев заражения Covid-19:
  • Нур-Султан – 175;
  • Алматы – 82;
  • Кызылординская область – 18;
  • Карагандинская область – 13;
  • Атырауская область – 13;
  • Акмолинская область – 10:
  • Алматинская область – 8;
  • Актюбинская область – 3;
  • Жамбылская область – 3;
  • Шымкент – 2;
  • Восточно-Казахстанская область – 2;
  • Западно-Казахстанская область – 2.
  • Северо-Казахстанская область – 2.
  • Павлодарская область – 2;
  • Мангистауская область – 1;
Излечились уже 22 пациента. 26 марта одна из заражённых, 64-летняя женщина, скончалась в больнице Нур-Султана. 31 марта в столице умер 50-летний пациент. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.