Общее число заражённых в Казахстане – 336, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Зарегистрировано ещё 11 случаев заражения коронавирусом: из них 10 в Кызылординской области, 1 – в Павлодарской, сообщили в Минздраве РК.
В Казахстане подтверждено 336 случаев заражения Covid-19:
- Нур-Султан – 175;
- Алматы – 82;
- Кызылординская область – 18;
- Карагандинская область – 13;
- Атырауская область – 13;
- Акмолинская область – 10:
- Алматинская область – 8;
- Актюбинская область – 3;
- Жамбылская область – 3;
- Шымкент – 2;
- Восточно-Казахстанская область – 2;
- Западно-Казахстанская область – 2.
- Северо-Казахстанская область – 2.
- Павлодарская область – 2;
- Мангистауская область – 1;
Излечились уже 22 пациента. 26 марта одна из заражённых, 64-летняя женщина, скончалась
в больнице Нур-Султана. 31 марта в столице умер
50-летний пациент.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
