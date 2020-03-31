Оцепление было снято сегодня, 31 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО подтверждено два случая заражения коронавирусом Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, 29 марта был выявлен случай заражения короновирусной инфекции у жительницы города. – В ходе эпидрасследования были определены близкие контактные, которые были помещены в карантин. Проведено лабораторное исследование лиц, контактировавших с больными, результаты экспертизы отрицательные. Подъезд так же был полностью обработан. По результатам экспертизы, было решено снять дом с карантина, - сообщили санврачи. В пресс-службе департамента полиции подтвердили факт снятия дома с карантина. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин. В связи с чем в городе были установлены восемь блокпостов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  