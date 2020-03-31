61-летний мужчина не подчинился требованиям полицейских и пытался самовольно въехать на территорию города , сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Легковушка врезалась в блокпост в Уральске Как сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, в связи с введением карантина в восьми местах были выставлены блокпосты. Они расположены на въездах и выездах в областной центр. Также блокпосты установлены во всех районных центрах. –  30 марта на блокпосту, расположенном на пересечении улиц Айткулова и Жангир хана, водитель автомашины ВАЗ 2115 отказался остановиться по требованию сотрудников полиции. 61-летний житель города Уральск не реагировал на предупреждающие сигналы полицейских, объехал патрульных и врезался в бетонный блок ограждения. В салоне авто находились пассажиры, жертв и пострадавших нет. В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб". Ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев, – рассказал Болатбек Бельгибеков. Напомним, авария произошла 30 марта в 21.30 на улице Жангир хана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.