Все, кто контактировал с зараженными в ЗКО, в настоящее время находятся под медицинским наблюдением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У сотрудницы сайта «Мой ГОРОД» обнаружили коронавирус. Официальная информация от редакции Сегодня, 31 марта, в региональной службе коммуникации состоялся брифинг, в ходе которого заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что состояние госпитализированных в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией - удовлетворительное. Ведется ежедневное медицинское наблюдение, они получают соответствующее лечение. - В ходе эпидемиологического расследования были выявлены лица которые контактировали с зараженными. Все они были обследованы на коронавирус, результат - отрицательный. Они находятся под медицинским наблюдением. В стационарах на карантине находится 91 человек. Их состояние также удовлетворительное, - отметил Нурлыбек Мустаев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 325. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.