Пациент прилетел из Египта через город Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два ребенка заболели менингитом в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала на онлайн-брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркинбаева, поле прилета пациент находился на домашнем карантине. - Мужчина заболел дома, вызвал скорую, его изолировали в карантинный центр. Все контактные – 21 пассажир самолета и мама зараженного пациента - изолированы. В доме, где живет больной, срочно провели дезинфекцию, - отметила Нурсулу Беркинбаева. К слову, первый случай коронавируса в Актобе выявили 22 марта, инфекцию подтвердили у актюбинки, прилетевшей из Испании. Второй случай зарегистрировали 29 марта. Зараженной оказалась женщина, прилетевшая из Актау, до этого была в Турции. 17 пассажиров и экипаж самолета находятся на карантине. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 325. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ