С 31 марта в Уральске объявлен режим карантина, это скажется и на работе пассажирских маршрутных автобусов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В акимате ЗКО сообщили, что режим карантина коснется и работы общественного транспорта. Так, согласно сообщению, общественный транспорт будет работать с 06:00 до 19:00, а заполняемость общественного транспорта должна быть не более 40% посадочных мест.
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жандос Салимов пояснил, что, действительно, все эти нормы соблюдаются с сегодняшнего дня, 31 марта.
- Что касается заполняемости пассажирских автобусов и "Газелей": в салоне должно быть не более 40% заполняемости. То есть если положенное количество пассажиров набрано, водитель, конечно, должен остановиться на следующей остановке, однако он вправе не взять пассажиров. Горожане должны отнестись с пониманием к такому решению - все это делается для их же безопасности. Все знают, что сейчас в мире объявлена пандемия коронавирусной инфекции и мы делаем все, чтобы не допустить ее распространения. Водитель и кондуктор должны быть в масках, кондуктор обязательно должен быть в резиновых перчатках, - сообщил Жандос Салимов.
Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД также говорит, что сейчас нет такой наполняемости, как была ранее, поэтому проблем у пассажиров не будет. Стоит отметить, что в городе был сокращен график работы автобусов, теперь они ездят с 6.00 до 19.00. Кроме того, было сокращено количество пассажирского транспорта из-за отсутствия пассажиров. Если ранее на маршрут выходило 320 единиц общественного транспорта, то теперь 250-260 единиц.
Изменения коснулись и работы такси. Теперь водителям не разрешается возить более двух пассажиров.
- При городском акимате у нас сформирована мониторинговая группа, которая проверяет работу кафе, ресторанов, автобусов и такси. Что касается работы таксистов, то мы будем проверять их при формировании заказа на местах. В отношении нарушителей будут приниматься меры. Что касается пассажирского транспорта, ежедневно проводится мойка и дезинфекция, все запасы средств у пассажироперевозчиков имеются, - заверил Жандос Салимов.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 325. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
