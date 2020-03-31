В первый же день акции чиновники вручили стражам порядка 100 медицинских масок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Миллион медицинских масок пытались незаконно продать в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" С 30 апреля в городе Атырау введён карантин. Обеспечение охраны общественного порядка, а также соблюдение правил режима чрезвычайного положения возложен на личный состав департамента полиции области. С первого же дня режима ЧП, то есть с 16 марта, все полицейские перешли на усиленный режим работы. При этом они были обеспечены медицинскими масками и другими необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции. Наряду с этим госслужащие города, находясь на карантине, решили не остаться в стороне и внесли свой посильный вклад в оказание помощи тем, кто круглосуточно находится на своём посту. В первый же день карантина руководитель центра народного творчества областного управления культуры, архивов и документации Бакытбек Сартбаев вручил патрульным полицейским 100 медицинских масок. – Департамент полиции благодарен работникам культуры за дополнительную помощь! - отметили полицейские области. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 325, 13 из которых зарегистрировано в Атырауской области. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  