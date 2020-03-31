В Уральске на сегодняшний день насчитывается около 100 дачных сообществ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске дачные маршруты запустят 18 апреля Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов, председатели садоводческих товариществ должны предоставить списки собственников дачных обществ. Блокпосты смогут пересекать только те, чьи фамилии значатся в списках. – Всем известно, что сейчас начинается дачный сезон. В связи с этим мы провели переговоры с председателями дачных обществ. Они передадут списки дачников сотрудникам полиции, которые будут дежурить на блокпостах. По этим спискам два раза в неделю - по средам и субботам - дачники смогут пересекать блокпосты. В другие дни выезжать из города на дачи не разрешается, - заявил Бакытжан Нарымбетов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 325. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. В области с 31 марта будет действовать карантин. В связи с чем в городе были установлены восемь блокпостов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    