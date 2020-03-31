30 марта 2020 года

5-ПГВр

Ввести на территории Западно-Казахстанской области на период действия чрезвычайного положения с 00:00 часов 31 марта 2020 года следующие меры:

Департаменту полиции ЗКО:

при выявлении нарушения либо неисполнения вышеуказанных требований незамедлительно принимать меры в рамках своих компетенций и действующего законодательства РК;

в целях недопущения нахождения граждан в общественных местах, парках, скверах и т.д. организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений;

обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в город пешком;

перейти к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в СМИ в профилактических целях;

усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением;

мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при необходимости силы других направлений;

разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения;

взять на особый контроль работу по пресечению слухов и провокационной информации. Любые попытки распространения таких сведений должны жестко пресекаться, авторов нужно выявлять и наказывать.

Управлению здравоохранения ЗКО: ограничить посещение больными с хроническими заболеваниями организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организовав их медицинское обеспечение на дому. Обеспечить работу данных организаций только для больных с острыми заболеваниями;

изучить обеспеченность лекарственными средствами в зависимости от различных сценариев развития пандемии, в том числе самых пессимистических.

Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития совместно с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также акимами города Уральск и районов незамедлительно:

в течение суток провести разъяснительные работы с руководителями хозяйствующих субъектов, торговых объектов, коммунальных служб и иных организаций об усилении ограничений на въезд и выезд из зоны карантина. Заблаговременно проработать вопрос обеспечения жильем работников, проживающих за пределами карантинной зоны;

организовать системную работу по очередям и установить информативное табло о соблюдении дистанции в очереди перед входом в продовольственные отделы;

обеспечить размещение «Дорожной разметки» - полосы движения и линии дистанции через 2 метра перед всеми кассами в магазинах, супермаркетах и торговых домах города;

организовать во всех автобусах объявленияо необходимости обработки рук антисептическими средствами и ношение индивидуальных средств защиты.

провести массированное информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах посредством СМИи социальных сетей;

разработать памятки для населения о дополнительно принятых ограничительных мерах карантина, в том числе инструкции для граждан о соблюдении мер предосторожности, правил поведения на улицах в период чрезвычайного положения с указанием всех необходимых контактов экстренных и аварийных служб;

обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ с учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших.

Всем территориальным государственным органам и подведомственным им организациям, юридическим лицам (независимо от форм собственности) города Уральск и районов:

сократить рабочий день на 2 (два) часа;

обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, принимая меры предосторожности, такие как: раздача перчаток и одноразовых масок сотрудникам; влажная уборка и дезинфекция помещения не менее 2 раз в день; на входе и выходе из магазинов, аптек, медицинских учреждениях и других организациях установить санитайзеры; строго следовать ограничению по количеству человек внутри помещений – не более 1 человека на 20 квадратных метров; одномоментный вход в продуктовые магазины и аптеки у дома не более 2-х человек; контроль соблюдения дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений; контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри и снаружи помещений; запрет на доступ в помещение без средств индивидуальной защиты (без медицинских масок).



Считать утратившими силу Постановления Главного государственного санитарного врача ЗКО «Об усилении мер по предупреждению завоза завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области» № 3-ПГВр от 28 марта 2020 года, О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 28 марта 2020 года № 3-ПГВр «Об усилении мер по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области» № 4-ПГВр от 29 марта 2020 года; Контроль за исполнением настоящего решения возложить на акимов районов и города Уральск Западно-Казахстанской области.

_№__На основании подпункта 6) пункта 12 статьи 21, статьи 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-IV, Указа Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» от 15 марта 2020 года №285, ПриказаМинистра торговли и интеграции РК от 21.03.20 г. №60-НҚ и Министра здравоохранения РК от 21.03.20 г. №182«О внесении изменений в совместный приказ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 17 марта 2020 года №53-НҚ и Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 18 марта 2020 года №169 «Об утверждении Рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстане», Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 марта 2020 года №26 «О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» (далее -Постановление), Протокольного решения заседания Оперативного штаба по Западно-Казахстанской области от 29 марта 2020 года, в целях защиты жизни, здоровья и недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее - КВИ) среди населения Западно-Казахстанской области (далее - ЗКО),: - жителей населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, ранее выехавших из населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, при их возвращении в населенные пункты районов / города Уральск Западно-Казахстанской области; - жителей других регионов, ранее въехавших в населенные пункты районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, при их выезде из населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области; - иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны, а также въезжающих воздушным транспортом с целью дальнейшего выезда из страны; - граждан ЗКО, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в ЗКО; - граждан ЗКО, выезжающих за пределы Западно-Казахстанской области на лечение, при предъявлении разрешениязаместителя руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области; - персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; - членов поездных и локомотивных бригад, а также лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, экипажей воздушных, морских судов, водителей грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов; - иностранцев, являющихся членами семей граждан ЗКО (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети); - жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в городе Уральск/ районе, а также проживающих в городе Уральск/ районе, но работающих в регионах (въезд/выезд – по решению, руководителя рабочей группы района/ города Уральск по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее – РГ) и под его личную ответственность); - лиц и автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки; - иных особых случаев, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке рабочей группой района/ города Уральск; - лиц, следующим на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лица, сопровождающие к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;- передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы для тех организаций, деятельность которых включена в Список отраслей, утвержденный Оперативным Штабом (согласно приложения 1 к Настоящему Постановлению); Примечание: справка с места работы на официальном бланке должна включать наименование организации, БИН, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации), сотрудника отдела кадров для проведения последующего аудита. - приобретение продовольственных товаров в магазине в радиусе не более 2 кмот места проживания согласно данным по регистрации, включая временную; - приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в радиусе не более 2 км от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную; - выгул домашних животных в радиусе не более 500 метров от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную, не более 30 минут; - выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю; - выход из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека; Примечание: контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн карт (2GIS, Yandex карты, Googlemaps). - запрещено посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и т.д.; - запрещено собираться в общественных местах группами больше трех человек, за исключением людей из одной семьи; - по вышеуказанным целям запрещено передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых;Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в Список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия усиленного карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн. Запретить функционирование детских дошкольных учреждений,организаций полустационарного типа оказывающие специальные социальные услуги; Если сфера деятельности учреждения не указана в Списке разрешенных видов деятельности, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием, предварительно связавшись по телефонам: - по Западно-Казахстанской области - 109, +77000109109 (Whatsapp); - по городу Уральск – 500255, - по районам – по телефонам, определенным рабочими группами районов.Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06:00 часов до 19:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Заполняемость общественного транспорта должна быть не более 40% посадочных мест. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках). Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3-х человек). Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) и антисептиками.Режим усиленного карантина в случае необходимости предполагает отмену въезда и выезда из села/ поселка/ города для сотрудников служб, которым был разрешен пропуск через блок-посты согласно приложения № 2 к Настоящему Постановлению «Памятка по пропускной системе Западно-Казахстанской области», и последующее размещение данных сотрудников на особом режиме в специально отведенных гостиницах, общежитиях, санаториях и других мест размещения; Информация о размещении в особом режиме должна быть доведена до сотрудников их руководителями (работодателями); Для работников медицинских учреждений, Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области (далее ДККБТУ) и его территориальных управлений, Департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО (далее ДЧС) и его территориальных подразделений должен быть выделен транспорт; Акимами районов и г.Уральск ЗКО будутразработаны маршруты для транспортировки от места размещения/ проживания до места работы и обратно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.Текущая дезинфекция предусматривает обработку следующих территорий / частоту обработки: - лечебные учреждения с содержанием под карантин – 2 раза в неделю во вторник и субботу; - продовольственные рынки – ежедневно; - тротуары, остановочные павильоны, площади, парки, скверы, контейнерные площадки – ежедневно - здания государственных учреждении и иных организации, чье функционирование не приостановлено - один раз в неделю; - подъезды и дворовые территории жилых кварталов– по графику и под руководством отдела жилищной коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск/ районов. Текущая дезинфекция проводится специальными Дез.отрядами, процедура согласована со всеми вовлеченными службами (ДККБТУ, Управлением здравоохранения, акиматамиг.Уральск и районов). Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение 5 часов после обработки во избежание последствий для здоровья. Заблаговременная коммуникация с населением (СМИ, социальные медиа, баннеры, листовки в подъездах) будет осуществляться отделом внутренней политики города/ районов и аппаратами акимов сельских, поселковых округов, города и районов. Продолжительность карантина определяется в зависимости от инкубационного периода вируса COVID-19 (инкубационный период составляет 14 дней) с момента изоляции последнего больного и завершения дезинфекционных мероприятий в очаге заражения.в целях информирования населения о дополнительно принятых ограничительных мерах, задействовать городскую систему оповещения, а также голосового оповещения дикторами через громкоговорители.