ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2020 года
_№ 5-ПГВр
__
город Уральск
Об усилении мер по недопущению
распространения коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории
Западно-Казахстанской области
На основании подпункта 6) пункта 12 статьи 21, статьи 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-IV, Указа Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» от 15 марта 2020 года №285, ПриказаМинистра торговли и интеграции РК от 21.03.20 г. №60-НҚ и Министра здравоохранения РК от 21.03.20 г. №182«О внесении изменений в совместный приказ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 17 марта 2020 года №53-НҚ и Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 18 марта 2020 года №169 «Об утверждении Рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстане», Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 марта 2020 года №26 «О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» (далее -Постановление), Протокольного решения заседания Оперативного штаба по Западно-Казахстанской области от 29 марта 2020 года, в целях защиты жизни, здоровья и недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее - КВИ) среди населения Западно-Казахстанской области (далее - ЗКО),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Ввести режим карантина на территории Западно-Казахстанской области;
1.2. Транзитные перевозки любых путей сообщений осуществлять без остановок на территории населенных пунктов районов/города УральскЗападно-Казахстанской области;
1.3. Запрет на въезд/выезд из/в населенных пунктов районов/города Уральск Западно-Казахстанской области граждан и транспортных средств, за исключением
- Ввести на территории Западно-Казахстанской области на период действия чрезвычайного положения с 00:00 часов 31 марта 2020 года следующие меры:
:
- жителей населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, ранее выехавших из населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, при их возвращении в населенные пункты районов / города Уральск Западно-Казахстанской области;
- жителей других регионов, ранее въехавших в населенные пункты районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области, при их выезде из населенных пунктов районов/ города Уральск Западно-Казахстанской области;
- иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны, а также въезжающих воздушным транспортом с целью дальнейшего выезда из страны;
- граждан ЗКО, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в ЗКО;
- граждан ЗКО, выезжающих за пределы Западно-Казахстанской области на лечение, при предъявлении разрешениязаместителя руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области;
- персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
- членов поездных и локомотивных бригад, а также лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, экипажей воздушных, морских судов, водителей грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов;
- иностранцев, являющихся членами семей граждан ЗКО (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);
- жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в городе Уральск/ районе, а также проживающих в городе Уральск/ районе, но работающих в регионах (въезд/выезд – по решению, руководителя рабочей группы района/ города Уральск по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (далее – РГ) и под его личную ответственность)
;
- лиц и автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки;
- иных особых случаев, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке рабочей группой района/ города Уральск;
- лиц, следующим на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки)
при наличии подтверждающих документов, а также лица, сопровождающие к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;
1.4. Запрет на передвижение людей и личного транспорта по селу/ поселку/городу без крайней необходимости, за исключением следующих случаев:
- передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы для тех организаций, деятельность которых включена в Список отраслей, утвержденный Оперативным Штабом (согласно приложения 1 к Настоящему Постановлению);
Примечание: справка с места работы на официальном бланке должна включать наименование организации, БИН, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации), сотрудника отдела кадров для проведения последующего аудита.
- приобретение продовольственных товаров в магазине в радиусе не более 2 кмот места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;
- приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в радиусе не более 2 км от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;
- выгул домашних животных в радиусе не более 500 метров от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную, не более 30 минут;
- выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю;
- выход из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;
Примечание: контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн карт (2GIS, Yandex карты, Googlemaps).
- запрещено посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и т.д.;
- запрещено собираться в общественных местах группами больше трех человек, за исключением людей из одной семьи;
- по вышеуказанным целям запрещено передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых;
1.5. Временное приостановление работы всех организаций и предприятий, за исключением необходимых для жизнеобеспечения села/ поселка/города (указанных в приложении № 1 к Настоящему Постановлению):
Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в Список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия усиленного карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн.
Запретить функционирование детских дошкольных учреждений,организаций полустационарного типа оказывающие специальные социальные услуги;
Если сфера деятельности учреждения не указана в Списке разрешенных видов деятельности, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием, предварительно связавшись по телефонам:
- по Западно-Казахстанской области - 109, +77000109109 (Whatsapp);
- по городу Уральск – 500255,
- по районам – по телефонам, определенным рабочими группами районов.
1.6. Изменение графика работы общественного транспорта;
Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06:00 часов до 19:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Заполняемость общественного транспорта должна быть не более 40% посадочных мест.
Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках).
Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3-х человек). Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками) и антисептиками.
1.7. Перевод на особый режим работников определенных организаций и предприятий села/ поселка/ города;
Режим усиленного карантина в случае необходимости предполагает отмену въезда и выезда из села/ поселка/ города для сотрудников служб, которым был разрешен пропуск через блок-посты согласно приложения № 2 к Настоящему Постановлению «Памятка по пропускной системе Западно-Казахстанской области», и последующее размещение данных сотрудников на особом режиме в специально отведенных гостиницах, общежитиях, санаториях и других мест размещения;
Информация о размещении в особом режиме должна быть доведена до сотрудников их руководителями (работодателями);
Для работников медицинских учреждений, Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области (далее ДККБТУ) и его территориальных управлений, Департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО (далее ДЧС) и его территориальных подразделений должен быть выделен транспорт;
Акимами районов и г.Уральск ЗКО будутразработаны маршруты для транспортировки от места размещения/ проживания до места работы и обратно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
1.8. Осуществление масштабной текущей дезинфекции городов Уральск и Аксай, населенных пунктов районов ЗКО:
Текущая дезинфекция предусматривает обработку следующих территорий / частоту обработки:
- лечебные учреждения с содержанием под карантин – 2 раза в неделю во вторник и субботу;
- продовольственные рынки – ежедневно;
- тротуары, остановочные павильоны, площади, парки, скверы, контейнерные площадки – ежедневно
- здания государственных учреждении и иных организации, чье функционирование не приостановлено - один раз в неделю;
- подъезды и дворовые территории жилых кварталов– по графику и под руководством отдела жилищной коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск/ районов.
Текущая дезинфекция проводится специальными Дез.отрядами, процедура согласована со всеми вовлеченными службами (ДККБТУ, Управлением здравоохранения, акиматамиг.Уральск и районов).
Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение 5 часов после обработки во избежание последствий для здоровья.
Заблаговременная коммуникация с населением (СМИ, социальные медиа, баннеры, листовки в подъездах)
будет осуществляться отделом внутренней политики города/ районов и аппаратами акимов сельских, поселковых округов, города и районов.
Продолжительность карантина определяется в зависимости от инкубационного периода вируса COVID-19 (инкубационный период составляет 14 дней)
с момента изоляции последнего больного и завершения дезинфекционных мероприятий в очаге заражения.
- Департаменту полиции ЗКО:
- при выявлении нарушения либо неисполнения вышеуказанных требований незамедлительно принимать меры в рамках своих компетенций и действующего законодательства РК;
- в целях недопущения нахождения граждан в общественных местах, парках, скверах и т.д. организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений;
- обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в город пешком;
- перейти к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в СМИ в профилактических целях;
- усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением;
- мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при необходимости силы других направлений;
- разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения;
- взять на особый контроль работу по пресечению слухов и провокационной информации. Любые попытки распространения таких сведений должны жестко пресекаться, авторов нужно выявлять и наказывать.
- Управлению здравоохранения ЗКО:
- ограничить посещение больными с хроническими заболеваниями организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организовав их медицинское обеспечение на дому. Обеспечить работу данных организаций только для больных с острыми заболеваниями;
- изучить обеспеченность лекарственными средствами в зависимости от различных сценариев развития пандемии, в том числе самых пессимистических.
- Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития совместно с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также акимами города Уральск и районов незамедлительно:
5.Управлению внутренней политики совместно сакимами города Уральск и районов:
- в течение суток провести разъяснительные работы с руководителями хозяйствующих субъектов, торговых объектов, коммунальных служб и иных организаций об усилении ограничений на въезд и выезд из зоны карантина. Заблаговременно проработать вопрос обеспечения жильем работников, проживающих за пределами карантинной зоны;
- организовать системную работу по очередям и установить информативное табло о соблюдении дистанции в очереди перед входом в продовольственные отделы;
- обеспечить размещение «Дорожной разметки» - полосы движения и линии дистанции через 2 метра перед всеми кассами в магазинах, супермаркетах и торговых домах города;
- организовать во всех автобусах объявленияо необходимости обработки рук антисептическими средствами и ношение индивидуальных средств защиты.
6.Департаменту по чрезвычайным ситуациям ЗКО совместно с акимами города Уральска и районов
- провести массированное информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах посредством СМИи социальных сетей;
- разработать памятки для населения о дополнительно принятых ограничительных мерах карантина, в том числе инструкции для граждан о соблюдении мер предосторожности, правил поведения на улицах в период чрезвычайного положения с указанием всех необходимых контактов экстренных и аварийных служб;
- обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ с учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших.
в целях информирования населения о дополнительно принятых ограничительных мерах, задействовать городскую систему оповещения, а также голосового оповещения дикторами через громкоговорители.
- Всем территориальным государственным органам и подведомственным им организациям, юридическим лицам (независимо от форм собственности) города Уральск и районов:
- сократить рабочий день на 2 (два) часа;
- обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, принимая меры предосторожности, такие как:
- раздача перчаток и одноразовых масок сотрудникам;
- влажная уборка и дезинфекция помещения не менее 2 раз в день;
- на входе и выходе из магазинов, аптек, медицинских учреждениях и других организациях установить санитайзеры;
- строго следовать ограничению по количеству человек внутри помещений – не более 1 человека на 20 квадратных метров;
- одномоментный вход в продуктовые магазины и аптеки у дома не более 2-х человек;
- контроль соблюдения дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений;
- контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри и снаружи помещений;
- запрет на доступ в помещение без средств индивидуальной защиты (без медицинских масок).
Главный Государственный санитарный врач
Западно-Казахстанской области М.Арыспаев
- Считать утратившими силу Постановления Главного государственного санитарного врача ЗКО «Об усилении мер по предупреждению завоза завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области» № 3-ПГВр от 28 марта 2020 года, О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 28 марта 2020 года № 3-ПГВр «Об усилении мер по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области» № 4-ПГВр от 29 марта 2020 года;
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на акимов районов и города Уральск Западно-Казахстанской области.