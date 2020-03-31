Сегодня в Нур-Султане зарегистирован случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, передает Tengrinews.kz. В ЗКО умерла ученица, которая пострадала в ДТП с подростками Иллюстративное фото из архива "МГ" Пациенту было 50 лет, госпитализирован 21 марта бригадой скорой медицинской помощи. - Болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Работа связана с частыми командировками. Все 31 близких контактных лица из числа членов семьи и сотрудников по работе были госпитализированы, - сообщила Кисикова. Также, по ее словам, 55 потенциальных контактов определены на домашний карантин. В дальнейшем у двух близких членов семьи зарегистрирована коронавирусная инфекция. Нужно отметить, что всего в Казахстане откоронавируса умерли два человека. 64-летняя женщина из села Косшы Акмолинской области скончалась от коронавирусной инфекции 26 марта. До трагического случая она побывала в Шу, ездила на кудалык в Алматы, а также лечилась в Нур-Султане.   Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 325. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  