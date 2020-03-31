Заболевшая прибыла рейсом Алматы-Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Атырауской области По информации управления здравоохранения, заболевшая была изолирована и госпитализирована в инфекционный стационар. Состояние 49-летней женщины стабильное, чувствует заболевшая себя хорошо. Как стало известно, пациентка прилетела в Атырау рейсом из Алматы 21 марта. В настоящее время ведутся поиски и изоляция людей, бывших в контакте с заражённой. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 325. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.