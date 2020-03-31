Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима области, погода в этом году позволяет начать ремонтные работы раньше запланированного срока. - Расстояние от Жанибека до областного центра составляет 500 км. В дороге водители проводили сутки, а то и больше. И без того дальний путь превращался в непреодолимое препятствие. Ночевали, ломались. Сейчас более или менее лучше стало. В июне 2021 года заканчивается. Сколько лет терпели, будем терпеть. Будем ждать, - говорят водители. Стоит отметить, что протяженность дороги от Казталовки до Жанибека и Сайхина составляет 250 км. - Ремонтировать этот участок начали в прошлом году. Заасфальтировали тогда всего 3 км. В этом году планируется построить уже 100 км. Из-за отдаленности от города материалы доставляются железнодорожным путем, - говорит водитель Малик Даулетов. Начальник участка Кадырбек Бактыбаев заявил, что на место уже привезли 30 тысяч тонн щебня различных пород. - Будем строить первый асфальтобетонный завод. Работы начнутся в этом году ближе к лету. До этого будем делать «основание» дороги. Качество проводимых работ и строительных материалов – под контролем. Специалисты ведут постоянный мониторинг. В ходе проверок были выявлены ряд нарушений. К примеру, щебень не соответствовал требованиям по прочности, а в песке оказалось много пыли, - рассказал он. Инженер по дорожно-строительным работам национального центра качества дорожных активов ЗКО Нурсултан Нурмухаметов заявил, что с места отобраны 26 проб дорожно-строительного материала. - В этом году было осуществлено 24 выезда за первый квартал. Отобрано 26 проб дорожно-строительного материала. Заказчику написали письма о несоответствии. Теперь заказчику необходимо весь объем забраковать и вывезти с участка. Кроме этого, подрядчик нарушал требования по содержанию дороги. Последствия давали о себе знать в непогоду, когда дорогу размывало. Выявлено 18 нарушений по содержанию автомобильной дороги. Системные нарушения подрядчиком, не очищаются дороги. Так как автомобильная дорога без покрытий, образуются множество ям, просадок, подрядчик должен своевременно это все устранять, выравнивать, засыпать, чтобы обеспечить безопасный проезд населению. Благодаря дорожным работам открываются новые рабочие места. Только в Жанибекском районе при строительстве автополотна будут заняты 300 сельчан. Сейчас задействовано 50 рабочих. Новая дорога даст импульс и сфере придорожного сервиса, уверены предприниматели, - отметил Нурсултан Нурмахаметов. Стоит отметить, что на строительство дорог из республиканского бюджета выделено 2,5 млрд тенге. В ближайшее время ожидается выделение дополнительных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.