Всего в регионе выявлено 13 случаев заболевания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай заражения Covid-19 зарегистрировали в Алматинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" На утро 31 марта в Казахстане зарегистрировано еще 17 инфицированных. В г. Нур - Султан - 2, в. г. Алматы - 9, в Кызылординской области - 3, в Атырауской области - 1, в Актюбинской области - 1, в Северо - Казахстанской области - 1 случай. - В настоящее время заболевший изолирован и помещён на лечение в медучреждение. Состояние 12 пациентов медики оценивают как стабильное, у двоих госпитализированных отмечается лёгкий кашель, - сообщили в РСК Атырауской области. На сегодняшний день в стране подтверждены 325 случаев регистрации коронавируса, из них: г. Нур-Султан – 175 случаев, г. Алматы – 82 случая, в Карагандинской области - 13 случаев, в Атырауской области - 13 случаев, в Акмолинской области - 10 случаев, в Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, в Алматинской области - 8 случаев, в Актюбинской области - 3 случая, в Северо-Казахстанской области - 2 случай, в Павлодарской области -1 случай, в Мангистауской области - 1 случай, Кызылординская область - 8 случая, Западно-Казахстанская область - 2 случаев. Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.