Полицейские разыскивают 47 человек, которые могут быть потенциально заражены коронавирусом, передает Tengrinews.kz. Об этом в ходе брифинга рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В ЗКО чиновник совершил ДТП на служебной машине, находясь в отпуске Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы МВД, полицейские и военнослужащие с первых дней введения в стране ЧП стоят вместе с врачами на "передовой" по охране здоровья населения. Тургумбаев отметил, что они несут службу, "не считаясь с личным временем". - Проводятся мероприятия по поиску и доставлению в медучреждения потенциально инфицированных лиц. По запросам органов здравоохранения разыскали 3800 человек. Сейчас устанавливается местонахождение еще 47 человек, - сказал он. Тургумбаев отметил, что в карантинных зонах проводятся специальные мероприятия по изоляции очагов заражения. В настоящее время оцеплен 31 объект: это жилые дома, отдельные подъезды, общежития. - Обращаясь к жителям нашей страны, хочу сказать: каждый из нас должен сегодня осознать серьезность ситуации, проявить сознательность и терпение. Введенные ограничения необходимы. Прежде всего для охраны вашего здоровья и недопущения распространения коронавирусной инфекции, - добавил министр. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 31 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 336. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.