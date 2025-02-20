30 нарушений за два часа выявили полицейские на дорогах Актобе

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с18 по 21 февраля на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Особое внимание уделяется грубым нарушениям ПДД РК, которые также выявляются камерами видеонаблюдения. Так, всего за два часа в Актобе пресекли более 30 нарушений. В двух случаях водители выезжали на полосу встречного движения, в 11 случаях не пропускали пешеходов.

– Полицейские особое внимание уделяют перевозкам пассажира. Для безопасности в неблагоприятных погодных условиях, усилены рейдовые мероприятия на республиканских трассах. В первый день ОПМ на автодороге «Самара-Шымкент» полицейские остановили автобус, перевозящий пассажиров, где при проверки выявлено, что автобус был переоборудован. Кроме того он двигался с техническими неисправностями. После составления протоколов автобус был водворен на коммунальную стоянку, - сообщили стражи порядка.

Департамент полиции Актюбинской области настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения, быть бдительными и внимательными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что казахстанцев оштрафовали на рекордную сумму.