30 сайгаков утонули в ЗКО

Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов рассказал, что 4 апреля к ним в ведомство поступила информации, что в Муратсайском водохранилище Бокейординского района плавают туши утонувших сайгаков.
— Мы тут же на место направили наших инспекторов, а также инспекторов охотзоопрома и Бокейординского резервата совместно с сотрудниками местных исполнительных органов. По подсчётам утонуло 30 сайгаков. Из них — пять самок, остальные самцы. Согласно алгоритму, туши сайги извлекли из воды и утилизировали в специальных траншеях. Составили необходимые акты. Возле этого водоёма пути миграции сайгаков. С прошлого года в том месте много воды, по сравнению с тем, как было раньше. Ослабевшие животные не смогли выбраться на берег и утонули. Сейчас мы установили дежурство, чтобы не допустить такого. Ситуация стабильная, — пояснил Нурлан Рахимжанов.
По словам руководителя территориальной инспекции, в южных районах области находят туши павших животных, как сотрудники охотзоопрома, так и местные жители. После заключения ветврачей, если животное не имеет инфекционного заболевания, его утилизируют.
— С начала 2025 года утилизировали 290 туш сайгаков, учитывая 30 утонувших. Массового падежа нет. Всего на территории области насчитывается 2,3 миллиона сайгаков. Продолжительность их жизни в дикой природе составляет 5-6 лет. Зима в этом году для сайгаков была благоприятная, — заключил Нурлан Рахимжанов.