30 сайгаков утонули в ЗКО

По подсчётам утонуло 30 сайгаков. Из них — пять самок, остальные самцы. Согласно алгоритму, туши сайги извлекли из воды и утилизировали в специальных траншеях.

Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов рассказал, что 4 апреля к ним в ведомство поступила информации, что в Муратсайском водохранилище Бокейординского района плавают туши утонувших сайгаков.

— Мы тут же на место направили наших инспекторов, а также инспекторов охотзоопрома и Бокейординского резервата совместно с сотрудниками местных исполнительных органов. По подсчётам утонуло 30 сайгаков. Из них — пять самок, остальные самцы. Согласно алгоритму, туши сайги извлекли из воды и утилизировали в специальных траншеях. Составили необходимые акты. Возле этого водоёма пути миграции сайгаков. С прошлого года в том месте много воды, по сравнению с тем, как было раньше. Ослабевшие животные не смогли выбраться на берег и утонули. Сейчас мы установили дежурство, чтобы не допустить такого. Ситуация стабильная, — пояснил Нурлан Рахимжанов.

По словам руководителя территориальной инспекции, в южных районах области находят туши павших животных, как сотрудники охотзоопрома, так и местные жители. После заключения ветврачей, если животное не имеет инфекционного заболевания, его утилизируют.