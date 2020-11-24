300 тонн загрязненной почвы вывезут из озера в Уральске
Анискино озеро начали очищать от нефтешлама, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Анискино озеро расположено недалеко от областного центра, в советское время оно использовалось в качестве полигона для сброса сточных вод. Впоследствии озеро высохло и в данный момент не используется как отстойник. Этим успели воспользоваться недобросовестные недропользователи.
По последним данным, за последние несколько лет в озеро было сброшено свыше 140 тонн нефтешлама. Проблемный вопрос давно находился на контроле акима ЗКО Гали Искалиева. В этом году на рекультивацию дна водоема были выделены необходимые средства и работы уже начались. Жители поселка Зачаганск города Уральска не раз обращались к руководству города и области с просьбой об улучшении экологического состояния Анискиного озера.
На сегодняшний день уже определены 14 участков, которые загрязнены нефтеотходами. Всего планируется вывезти отсюда порядка 300 тонн загрязненной почвы, а затем завезти чернозем.
Изначально управлению природопользования области пришлось доказать через суд, что озеро является бесхозным. Для передачи объекта на баланс городского акимата понадобился целый год. В настоящее время подрядная организация уже второй день работает на месте, вывозя загрязненный грунт с отходами на полигон, который расположен вдоль Самарской трассы в 39 км от областного центра. В дальнейших планах очистка дна озера на глубину 50 см. По словам специалистов, было сложно найти подрядчика, так как далеко не все желают заниматься нефтеотходами.
– Говорить о дальнейшем будущем озера еще рано, но мы приложим все силы для улучшения его состояния. Ранее были взяты пробы почвы, есть развернутый анализ ее состава. По этим данным были определены самые загрязненные места. Работы будут продолжены в следующем году. На текущий год из бюджета выделено 7,5 миллиона тенге. В следующем году в планах завершить очистку озера и приступить к благоустройству прилегающей территории. Все эти мероприятия позволят улучшить экологическое состояние не только озера, но и всей территории вокруг, – отметил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Махамбет Ихсангали.
Фото с официальной страницы акимата ЗКО в социальной сети Instagram
