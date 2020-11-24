Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 ноября в здании акимата прошло заседание оперштаба по эпидемиологической ситуации в ЗКО. В ходе заседания с докладом выступил руководитель департамента санитарно-эпидемилогического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Он отметил, что в области функционирует восемь лабораторий, проводящих ПЦР исследования для определения COVID-19. Мощность составляет до 2950 исследований в сутки. В настоящее время за сутки в среднем проводятся 1650 исследований. В сравнении с сентябрем, в октябре выявляемость положительных результатов увеличилась в 3 раза, также увеличилось количество тестируемых лиц, - отметил руководитель департамента санитарно-эпидемилогического контроля ЗКО. Также Мухамгали Арыспаев пояснил, что в ноябре мониторинговыми группами было проведено 790 рейдов и охвачено 6729 объектов. - В 91 объектах выявлены нарушения, составлено 145 протокола об административных правонарушениях по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" на сумму более 8 миллионов тенге. Выявлены такие нарушения, как проведение массового мероприятия, – 59 фактов, 45 человек не соблюдали масочный режим, 29 водителей были оштрафованы за передвижение на личном автотранспорте после 23.00, 11 объектов нарушили режим работы и еще у одного объекта отсутствовал дезковрик и не проводилась термометрия у сотрудников и персонала, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Стоит отметить, что с 16 по 23 ноября было выявлено 36 объектов с нарушениями, составлено 78 административных протокола, на сумму 4,4 миллиона тенге. Главный санврач ЗКО заверил, что работа в данном направлении продолжается.