Иллюстративное фото из архива "МГ" Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на заседании оперштаба в областном акимате рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Со слов Мухамгали Арыспаева всего по области было зарегистрировано 7805 случаев COVID-19, из них 3831 пациент с симптомами и 3974 бессимптомных случаев заболевания, общий показатель заболеваемости составил 1182 на 100 тысяч населения, - отметил он. - За октябрь этого года было зарегистрировано 161 случай COVID-19, за 24 дня ноября 781 случай коронавирусной инфекции, из них у 349 человек были проявления болезни, 432 случая отмечены как безсимптомные, и 12 случаев пневмонии не идентифицированного вируса. Со слов руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 17.6% (с 9 по 15 ноября-зарегистрировано 225 случаев, с 16 по 22 ноября - 273 случая). - С 16 по 23 ноября было зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. Данные случаи были выявлены при обследовании близких контактов с ранее инфицированными (126 случаев), по эпидемиологическим показаниям при обследовании лиц с симптомами ОРВИ (108 случаев), с целью эпиднадзора перед госпитализацией в стационары (38 случаев), с профилактической целью перед выходом на работу и при пересечении государственной границы РК (34 случаев), - рассказал Мухамгали Арыспаев. Стоит отметить, что с 16 по 23 ноября всего пересекло Государственную границу 6639 человек, из них пассажиров – 1198 человек, без справок об обследовании на COVID-19 прошли 123 пассажира, все размещены в карантинный стационар на трое суток, выявлено положительных результатов – 3. Водителей осуществляющие перевозки в двух стороннем сообщении 2460, со справками 1879, без справок 581, положительных - 4.