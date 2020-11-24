На оптовых складах имеется двухмесячный запас востребованных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Лекарства, снижающие температуру и разжижающие кровь, будут раздаваться бесплатно в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 ноября на заседании оперштаба в акимате ЗКО заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шарбану Искакова рассказала, что на сегодняшний день в целом ситуация по лекарственному обеспечению населения стабильная, на аптечных складах и в аптеках розничной реализации имеются наличие препаратов, востребованные при вирусных инфекциях (противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты, витамины и другие), остатки, которых хватит на 2 месяца, в случае повторной вспышки вирусной инфекции акиматом области создан резерв лекарственных средств. - В настоящее время в аптеках не наблюдается ажиотажа, нет очередей, если они есть, то с соблюдением социальной дистанции, - отметила Шарбану Искакова. По состоянию на 24 ноября на оптовых складах и в аптеках розничной реализации имеются в остатке: Какие лекарственные препараты есть на оптовых складах ЗКО (24.11) Со слов Шарбану Искаковой, также  имеется двухмесячный запас востребованных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекций на оптовых складах ТОО КФК «Медсервис плюс», АО «Талап», ТОО «Аманат», ТОО «Эмити Интернешнл». - По оптовым складам и розничной сети аптек также ежедневно ведется мониторинг о наличии лекарственных средств в аптеках области в онлайн режиме, где ежедневно фармацевтами заполняются через мобильное приложение остатки и цены лекарственных средств, которые в последующем размещаются на сайте www.stopcovid.kz. Мониторинговой группой в составе представителей проектного офиса Адалдык аланы, СМГ групп при антикоррупционной службе, государственных органов проводится мониторинг по недопущению повышения цен на лекарственные средства и их наличия в аптечных сетях области, выезды осуществлялись два – три раза в неделю с проведением разъяснительной работы. На сегодняшний день нарушений не выявлено, - отметила она. К слову, было проверено 180 аптек области, более 300 выездов. По результатам мониторинга правоохранительными органами направлены 79 материалов для рассмотрения, в том числе поступили четыре обращения от населения, были приняты меры в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, были наложены штрафы, порядка 10 миллионов тенге.