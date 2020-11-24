Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 ноября на заседании оперштаба в акимате ЗКО заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шарбану Искакова рассказала, что на сегодняшний день в целом ситуация по лекарственному обеспечению населения стабильная, на аптечных складах и в аптеках розничной реализации имеются наличие препаратов, востребованные при вирусных инфекциях (противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты, витамины и другие), остатки, которых хватит на 2 месяца, в случае повторной вспышки вирусной инфекции акиматом области создан резерв лекарственных средств. - В настоящее время в аптеках не наблюдается ажиотажа, нет очередей, если они есть, то с соблюдением социальной дистанции, - отметила Шарбану Искакова. По состоянию на 24 ноября на оптовых складах и в аптеках розничной реализации имеются в остатке:Со слов Шарбану Искаковой, также имеется двухмесячный запас востребованных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекций на оптовых складах ТОО КФК «Медсервис плюс», АО «Талап», ТОО «Аманат», ТОО «Эмити Интернешнл». - По оптовым складам и розничной сети аптек также ежедневно ведется мониторинг о наличии лекарственных средств в аптеках области в онлайн режиме, где ежедневно фармацевтами заполняются через мобильное приложение остатки и цены лекарственных средств, которые в последующем размещаются на сайте www.stopcovid.kz. Мониторинговой группой в составе представителей проектного офиса Адалдык аланы, СМГ групп при антикоррупционной службе, государственных органов проводится мониторинг по недопущению повышения цен на лекарственные средства и их наличия в аптечных сетях области, выезды осуществлялись два – три раза в неделю с проведением разъяснительной работы. На сегодняшний день нарушений не выявлено, - отметила она. К слову, было проверено 180 аптек области, более 300 выездов. По результатам мониторинга правоохранительными органами направлены 79 материалов для рассмотрения, в том числе поступили четыре обращения от населения, были приняты меры в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, были наложены штрафы, порядка 10 миллионов тенге.