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Происшествия Социум

300 тысяч тенге незаконно получил на свой мобильный бывший замакима ЗКО

Бывший замакима ЗКО, а ныне замакима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ около года получил на баланс своего мобильного телефона деньги из АО "Жайыктеплоэнерго", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал на пресс-конференции в департаменте государственной службы по ЗКО руководитель управления досудебного расследования Серик МУСТАФИН, в ходе расследования второго уголовного дела в отношении бывшего директора АО "Жайыктеплоэнерго" Рината НУРУШЕВА выяснилось, что в течение одного года он незаконно перечислял деньги на баланс мобильного телефона бывшего замакима ЗКО Гумара ДЮСЕМБАЕВ
Анэль Кайнеденова
300 тысяч тенге незаконно получил на свой мобильный бывший замакима ЗКО
Бывший замакима ЗКО, а ныне замакима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ около года получил на баланс своего мобильного телефона деньги из АО "Жайыктеплоэнерго", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_9818
IMG_9818
 Как рассказал на пресс-конференции в департаменте государственной службы по ЗКО руководитель управления досудебного расследования Серик МУСТАФИН, в ходе расследования второго уголовного дела в отношении бывшего директора АО "Жайыктеплоэнерго" Рината НУРУШЕВА выяснилось, что в течение одного года он незаконно перечислял деньги на баланс мобильного телефона бывшего замакима ЗКО Гумара ДЮСЕМБАЕВА. - В этом деле Ринат НУРУШЕВ полностью признал свою вину, он пошел на сделку со следствием, полностью возместил ущерб, - рассказал Серик МУСТАФИН. К слову, как рассказал начальник управления Гумар ДЮСЕМБАЕВ к уголовной ответственности не привлекался, но вот деньги предприятия вернул. Между тем, в пресс-службе акимата Атырауской области, куда мы обратились за комментариями, нас попросили направить  официальный запрос.
Ринат Нурушев Гумар Дюсембаев

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