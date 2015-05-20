300 тысяч тенге незаконно получил на свой мобильный бывший замакима ЗКО

Бывший замакима ЗКО, а ныне замакима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ около года получил на баланс своего мобильного телефона деньги из АО "Жайыктеплоэнерго", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал на пресс-конференции в департаменте государственной службы по ЗКО руководитель управления досудебного расследования Серик МУСТАФИН, в ходе расследования второго уголовного дела в отношении бывшего директора АО "Жайыктеплоэнерго" Рината НУРУШЕВА выяснилось, что в течение одного года он незаконно перечислял деньги на баланс мобильного телефона бывшего замакима ЗКО Гумара ДЮСЕМБАЕВ