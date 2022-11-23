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300 тысяч тенге получит автор лучшего социального видео против наркотиков

В Алматы стартует конкурс «Мир без наркотиков». Все желающие принять участие должны снять видео от 30 секунд до пяти минут на тему профилактики наркомании. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 тенге. Так, победитель получит - 300 000 тенге, второе место 200 000 тенге, третье место - 100 000 тенге, четвёртое и пятое места - по 50 000 тенге, шестое-девятое места - по 25 000 тенге, 10-14 места - по 20 000 тенге, 15-24 места - по 10 000 тенге. Конкурс стартовал 15 ноября и уже поступают работы. – Наша цель - привлечь внимание к проблеме, а механика достаточно проста. Можно снять видео на любое
Дана Рахметова
300 тысяч тенге получит автор лучшего социального видео против наркотиков
В Алматы стартует конкурс «Мир без наркотиков».
Из тысячи домов в Уральске только 24 создали ОСИ
Из тысячи домов в Уральске только 24 создали ОСИ
Все желающие принять участие должны снять видео от 30 секунд до пяти минут на тему профилактики наркомании. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 тенге.
  • Так, победитель получит - 300 000 тенге,
  • второе место 200 000 тенге,
  • третье место - 100 000 тенге,
  • четвёртое и пятое места - по 50 000 тенге,
  • шестое-девятое места - по 25 000 тенге,
  • 10-14 места - по 20 000 тенге,
  • 15-24 места - по 10 000 тенге.
Конкурс стартовал 15 ноября и уже поступают работы.
– Наша цель - привлечь внимание к проблеме, а механика достаточно проста. Можно снять видео на любое подручное средство, хоть на телефон. Опубликовать у себя в социальных сетях и поставить хештег #мирбезнаркотиковalmaty2022, отметить нас в публикации @narkostop.kz, подписаться на наш инстаграм. 15 декабря в 00:00 мы прекращаем прием видео, - объяснил куратор проекта Narkostop.kz Нуржан Жакупов.
К слову, возрастная категория участников от 13 до 35 лет. По всем вопросам обращаться по телефону +7(747)908-17-72. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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