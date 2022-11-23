300 тысяч тенге получит автор лучшего социального видео против наркотиков

В Алматы стартует конкурс «Мир без наркотиков». Все желающие принять участие должны снять видео от 30 секунд до пяти минут на тему профилактики наркомании. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 тенге. Так, победитель получит - 300 000 тенге, второе место 200 000 тенге, третье место - 100 000 тенге, четвёртое и пятое места - по 50 000 тенге, шестое-девятое места - по 25 000 тенге, 10-14 места - по 20 000 тенге, 15-24 места - по 10 000 тенге. Конкурс стартовал 15 ноября и уже поступают работы. – Наша цель - привлечь внимание к проблеме, а механика достаточно проста. Можно снять видео на любое