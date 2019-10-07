Медработники написали заявление на увольнение по собственному желанию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, с сотрудниками перинатального центра ведут работу представители управления здравоохранение, министерства и профсоюзных организаций. – Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем все чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни, - сообщили в пресс-службе акима Атырауской области. Напомним, 7 октября в Атыраускую область приехали вице-министр здравоохранения РК Ляззат Актаева и ведущие специалисты из республиканских организаций. Вице-министр здравоохранения ознакомилась с работой областного и городского перинатальных центров, побеседовала с врачами и дала ряд конкретных поручений. На днях в Атырау разразился скандал. Заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула на брифинге заявил, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау. Как стало известно, по халатности новорожденный был помещен в холодильную камеру, однако после подачи признаков жизни, врачи не стали предпринимать каких-либо мер, решив действовать согласно изначально оформленным документам. Позже Министр здравоохранения сделал заявление. Елжан Биртанов выразил соболезнования родственникам и семье погибшего ребенка. Он призвал всех дождаться результатов следствия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      