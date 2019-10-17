33 километра обводнительных каналов отремонтируют в районе ЗКО

Стоимость ремонтных работ составляет 75 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев, в этом году проводилась работа по капитальному ремонту дороги районного значения Жанибек-Таловка-Малый Узень. – Генеральным подрядчиком является ТОО "Ануш-құрылыс". По договору сумма работ составила 129 миллионов тенге. Протяженность автомобильной дороги составила 1,5 километра. На содержание и текущий ремонт 271 километра автодороги районного значения был выделен 31 миллион тенге, проведен конкурс и по