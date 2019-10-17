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Социум

33 километра обводнительных каналов отремонтируют в районе ЗКО

Стоимость ремонтных работ составляет 75 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев, в этом году проводилась работа по капитальному ремонту дороги районного значения Жанибек-Таловка-Малый Узень. – Генеральным подрядчиком является ТОО "Ануш-құрылыс". По договору сумма работ составила 129 миллионов тенге. Протяженность автомобильной дороги составила 1,5 километра. На содержание и текущий ремонт 271 километра автодороги районного значения был выделен 31 миллион тенге, проведен конкурс и по
Арайлым Усербаева
33 километра обводнительных каналов отремонтируют в районе ЗКО
Стоимость ремонтных работ составляет 75 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев, в этом году проводилась работа по капитальному ремонту дороги районного значения  Жанибек-Таловка-Малый Узень. – Генеральным подрядчиком является ТОО "Ануш-құрылыс". По договору сумма работ составила 129 миллионов тенге. Протяженность автомобильной дороги составила 1,5 километра. На содержание и текущий ремонт 271 километра автодороги районного значения был выделен 31 миллион тенге, проведен конкурс и победителем признано ТОО "Канат" с которым был составлен договор на сумму 26 миллионов тенге. По условиям договора окончание работы намечен на конец года, - сообщил Азамат Сафималиев. По словам главы района, в 2019 году девять населенных пунктов на 100% обеспечены централизованной питьевой водой. – С 1 июля 2019 года в селе Тегисшиль Борсинского сельского округа, в котором проживают 375 человек начались работы по строительству водопровода питьевой воды. Сметная стоимость строительных работ составила 387 миллионов тенге. Подрядчиком является ТОО "Жайықгазсуқұрылысы». Для проведения водопровода в села Енбекши Узункульского сельского округа и Майтубек Таловского сельского округа была изготовлена проектно-сметная документация. На изготовление ПСД было потрачено четыре миллиона тенге. В село Енбекши источник воды будет проложен из Урдинского группового водопровода, а в село Майтубек источник воды будет проложен от скважины, расположенной в одном километре от села. Сейчас эти два проекта в стадии прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение экспертизы планируется на ноябрь 2019 года. Прогнозная стоимость питьевого водопровода в селе Енбекши составит около 104 миллионов тенге, а в селе Майтубек - 189 миллионов тенге, - добавил Азамат Сафималиев. Стоит отметить, что сельском округе Камысты 24 июля начались работы по реконструкции каналов.  Сметная стоимость строительства составляет порядка 75 млн тенге, 20 из которых были выделены из областного бюджета. – Теперь на строительство объекта необходимо еще около 55 миллионов тенге. Подрядчиком является Западно-Казахстанский филиал республиканского государственного предприятия "Қазсушар" на праве хозяйственного ведения комитета водных ресурсов министерства сельского хозяйства Республики Казахстан". В общем будет отремонтировано 33 километра обводнительных каналов, - добавил Азамат Сафималиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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