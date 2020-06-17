Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 17 июня, на брифинге в региональной службе коммуникации исполняющая обязанности руководителя управления образования города Уральск Зауре Гумарова рассказала, что впервые в республике Казахстан стартовала национальная олимпиада "Мын бала" среди учащихся сельских школ. - Первый отборочный тур был организован с 4 февраля по 5 марта этого года. Участие приняли более 9 тысяч учащихся 5 и 6 классов сельских школ области. По итогам во второй тур были отобраны 200 участников. Второй тур будет проведен на базе Назарбаев интеллектуальной школы, 25-26 июня этого года, - отметила Зауре Гумарова. Стоит отметить, что руководитель управления образования пояснила, что при проведении олимпиады будут соблюдены все санитарные норма безопасности. - Во втором туре будет проходить компьютерное тестирование, оценивающее грамотность и абстрактно-логическое мышление участников. В целях обеспечения открытого и справедливого прохождения, будет организована видеотрансляция для заинтересованных сторон. Ссылка онлайн-трансляции публикуется на сайте www.fpp.kz. Максимальный бал тестировании – 100 баллов. При проведении второго этапа олимпиады повторное тестирование либо апелляция не предусмотрены, - пояснила Зауре Гумарова. К слову, для сельских школ устанавливается 10% квота для приема победителей национальной интеллектуальной Олимпиады «Мың бала» в специализированные организации образования. На проведение олимпиады «Мың бала» было выделено 3,3 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.