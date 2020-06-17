Сегодня, 17 июня, на странице zhaloba_uralsk_official в социальной сети Instagram было опубликовано фото, на котором запечатлено служебное авто местной полицейской службы с перевернутыми государственными номерами. Пользователи стали активно комментировать фото. - Кто-то прикололся, жестко, - отметила пользователь katya.raund - Торопились на службу, - прокомментировала фото пользователь nadezhdalevina37. - Им все можно, - написал пользователь altynbek_112. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что по данному факту было проведено служебное расследование. - В отношении водителя составлен административный протокол по статье 590 ч.1 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Нарушение было устранено, - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.