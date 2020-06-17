Сейчас Надия Ахметова находится на самоизоляции как контактное лицо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главврач инфекционной больницы ЗКО написала заявление об увольнении Фото из архива "МГ" Как рассказала главный врач областной инфекционной больницы Надия Ахметова, на днях у ее дочери, которая работает врачом, подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. – Сейчас мы как контактные самоизолировались дома, я сама лечу дочь дома. Вообще сейчас больных очень много, на базе городской больницы открылся еще один стационарный блок. Я попросила помощи у акима области, сказала, что нужно открывать больницы с большими профилями, с соответствующим оборудованием, потому что тяжелых больных стало очень много. Есть пациенты с осложненными формами, которые поступают на поздних сроках. Поэтому нужно расширяться и профилироваться. Нам пока еще ничего не ответили, - рассказала Надия Ахметова в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ". Выяснилось, что на днях между главврачом инфекционной больницы и руководителем управления здравоохранения ЗКО Болатбеком Каюповым случился конфликт именно на этой почве. – В принципе, у нас есть помещения, которые можно перепрофилировать и дальше работать. Я написала заявление об увольнении, но подписали его или нет - я пока не знаю, приказа еще не видела. С 15 июня нахожусь на больничном, - сообщила Надия Ахметова. Корреспондент "МГ" обратился за комментарием к руководителю облздрава Болатбеку Каюпову, однако тот на звонки не отвечает. Новый открытый стационар для пациентов с СOVID-19 в Уральске уже заполнен наполовину Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.