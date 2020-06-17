Фото из архива "МГ" Как рассказала главный врач областной инфекционной больницы Надия Ахметова, на днях у ее дочери, которая работает врачом, подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. – Сейчас мы как контактные самоизолировались дома, я сама лечу дочь дома. Вообще сейчас больных очень много, на базе городской больницы открылся еще один стационарный блок. Я попросила помощи у акима области, сказала, что нужно открывать больницы с большими профилями, с соответствующим оборудованием, потому что тяжелых больных стало очень много. Есть пациенты с осложненными формами, которые поступают на поздних сроках. Поэтому нужно расширяться и профилироваться. Нам пока еще ничего не ответили, - рассказала Надия Ахметова в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ". Выяснилось, что на днях между главврачом инфекционной больницы и руководителем управления здравоохранения ЗКО Болатбеком Каюповым случился конфликт именно на этой почве. – В принципе, у нас есть помещения, которые можно перепрофилировать и дальше работать. Я написала заявление об увольнении, но подписали его или нет - я пока не знаю, приказа еще не видела. С 15 июня нахожусь на больничном, - сообщила Надия Ахметова. Корреспондент "МГ" обратился за комментарием к руководителю облздрава Болатбеку Каюпову, однако тот на звонки не отвечает.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.