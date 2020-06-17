Фото с сайта "Ак Жайык" 16 июня в Атырау на мусульманском кладбище «Орбита» в мкр. Жулдыз собрались родственники двух мужчин из Жылыйоского района, скончавшихся накануне от коронавирусной инфекции. Люди были возмущены, что тела их близких собираются похоронить в одной могиле. Днем ранее стало известно, что в областной инфекционной больнице скончался 55-летний мужчина, а сегодня утром умер и 57-летний мужчина. Оба из Жылыойского района, второй в последнее время проживал в Атырау. Когда корреспондент «АЖ» приехал на место, у ворот кладбища собралась толпа родственников покойных, дежурила полиция. Здесь же стояли две машины скорой помощи, в которых привезли тела. По словам родственников, они приехали на кладбище в полдень, сразу после того, как узнали, что тела будут захоронены сегодня, чтобы успеть прочитать жаназа. – Когда мы сюда приехали, то увидели, что тела обоих умерших собираются похоронить в одной могиле. Ведь раньше уже сообщалось, что умерших от коронавируса в целях санитарной защиты положено хоронить в специально отведенном месте с соблюдением всех санэпидемиологических норм. Мы против захоронения в общей могиле и просим, чтобы тела передали нам. Мы похороним их по отдельности в Жылыойском районе, там есть специально отведенное на кладбище место, – говорит одна из родственниц мужчины 1965 г. р. Гульвира Нурушева. Кроме того, родственники были возмущены тем, что тела умерших от коронавируса вопреки санитарным нормам хоронят близко к жилым домам: – В 60 метрах от бетонной ограды кладбища стоят жилые дома, играют дети. Где безопасность? Люди говорили, что третий час никак не могут решить вопрос захоронения, ждали представителей акимата и имама из мечети. Священнослужитель подъехал позже, объяснив задержку тем, что его направили из акимата. С ним были несколько могильщиков в защитных медицинских костюмах. На кладбище приехал руководитель областного Управления внутренней политики Жасулан Бисембаев. После переговоров было решено передать тело покойного мужчины, которому 57 лет для захоронения в Жылыойский район. Напомним, что по утвержденному алгоритму захоронения умерших от коронавируса их должны хоронить там, где они скончались. Второго покойника родственники согласились похоронить на кладбище «Орбита». По словам Жасулана Бисембиева, на кладбище соблюдены все санитарные нормы, тела покойных и место захоронения продезифицированы. На сегодня в Атырауской области от коронавирусной инфекции скончались 6 человек. Трое похоронены в Атырау на кладбище «Орбита», ещё трое – в Кульсары. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.