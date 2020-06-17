Нас многое привлекает в Стране восходящего солнца: единоборства, суши, гаджеты, бытовая техника и, конечно же, автомобили, которые особенно оценили казахстанцы за их надежность, яркий стиль, умные и полезные технологии и легкость в управлении.
В автосалоне ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» представлены внедорожники Mitsubishi, впечатляющие своим комфортом, практичностью и адаптированностью к казахстанским дорогам и климату.
Одна из моделей Eclipse Cross – новый кроссовер-купе, отличающийся компактностью и сочетающий в себе яркий дизайн и лучшие технологии от производителя Mitsubishi Motors. Эта модель представлена в двух вариациях цвета: белый и красный.
Мощь автомобиля - в бензиновом турбомоторе объемом 1.5 и мощностью в 150 лошадиных сил.
Особенности - яркие и выразительные светодиодные фары и задние фонари, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски черного цвета, а также фирменная система полного привода с тремя режимами (Auto, Snow, Gravel), которая увеличивает проходимость кроссовера и позволяет её владельцу уверенно чувствовать себя зимой в гололед или заснеженную погоду и летом в песке или грязи.
Интерьер тоже не подкачал: просторный салон и объемное багажное место, 8-ступенчатый вариатор с подрулевыми переключателями и системой контроля переключения вверх «Step-up», мультимедийная система с оригинальным интерфейсом, круиз-контроль, климат-контроль, камеры 360° для кругового обзора, проекционный дисплей для удобного вывода информации об автомобиле и деталях поездки перед глазами водителя на лобовом стекле.
В наличии внедорожника также семь подушек безопасности, в том числе и подколенная подушка для водителя, ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте и многое другое.
Этот автомобиль хорош в работе, для командировок и семейных поездок: на пикник, на дачу, на курорт. С ним легко в управлении. И кстати, Eclipse Cross признан экспертами как один из самых безопасных автомобилей и имеет высшую оценку – 5 звезд рейтинга по безопасности по версии Euro NCAP в Европе.
Те клиенты, которые получили информацию в данной статье, опубликованной на новостном портале газеты «Мой ГОРОД» (mgorod.kz) и обратились за покупкой автомобиля в автосалон компании ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» «Renault и Mitsubishi», в подарок получат индивидуальную скидку или приятный сюрприз.
Еще один уникальный исполин - семиместный внедорожник Outlander. Его можно сравнить с кораблем, на котором приятно отправиться в дальнее путешествие большой и дружной семьей.
В экстерьере кроссовера - обновленный дизайн бампера, радиаторная решетка на передней части, выразительная и яркая LED-оптика и модернизированные колесные диски. Объем двигателя 2.4 мощностью в 167 лошадиных сил. Автомобиль также безопасен, как и предыдущая модель за счет прочного каркаса, конструкция которого защищает салон автомобиля в самых уязвимых местах.
Салон радует простором и максимальным комфортом: мягкая обшивка, удобные сидения, третий ряд легко трансформируется в дополнительный объем багажного пространства, камера переднего вида, парктроники и стильная приборная панель с роскошной мультимедийной системой.
- Мы рады также сообщить нашим клиентам, что они могут заказать и приобрести у нас и другие автомобили марки Mitsubishi: брутальные Pajero и Pajero Sport, а также легендарный пикап L200 с дизельным мотором, - рассказал руководитель отдела продаж компании ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» Алексей Котельников.
Внимание! Успейте приобрести Mitsubishi Outlander из нашего тестового парка с минимальным пробегом, в идеальном состоянии и по отличной цене! Преимущества приобретения автомобилей из тестового парка:
• Бережная эксплуатация (только городские маршруты)
• Богатая комплектация
• Своевременные плановые ТО
• Выгодная цена
Автомобили можно приобрести за наличный или безналичный расчет и по автокредитованию с первоначальным взносом 10% сроком на семь лет через Евразийский банк.
А также ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» приглашает к сотрудничеству «Агентов» по продаже автомобилей, то есть тех, кто хочет иметь дополнительный заработок. График работы свободный. Подробности у специалистов отдела продаж.
Мы ждем вас по адресам:
Автосалон Renault и Mitsubishi: ул. Шолохова, 41.
Тел.: 8 (7112) 222-700, 8 747 508 00 00.
Сайт: https://mitsubishi-ural-krov.kz/
Наш инстаграм: @Mitsubishi.uralsk
