Всего в городе функционируют 55 частных дошкольных учреждений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Директор филиала Казахской ассоциации дошкольных организаций Борис Лаврентьев на своей странице в социальной сети Facebook
обратился к акиму области Гали Искалиеву с просьбой посодействовать в решении проблемы с финансированием частных детских садов.
– Вынужден написать вам и обратиться за помощью. Все дошкольные организации нашего города ждут законных выплат государственного заказа уже 14 дней. За нами стоят наши коллективы, а это аудитория свыше 1500 людей, у которых есть семья, кредиты и многое другое. Сроки выплаты зарплаты прошли уже 10 числа. Законные основания для выплаты, договора государственного заказа на дошкольное воспитание и обучение, деньги в бюджете имеются, - написал Борис Лаврентьев.
Руководитель ассоциации частных дошкольных учреждений Хайдар Капанов рассказал, что 55 частных детских садов в городе получают государственный образовательный заказ от бюджета города Уральск. Вторая часть дохода - это родительская плата.
– Из этих двух источников финансируется деятельность частных детских садов. Частные дошкольные учреждения - это не бизнес-структура, никто из них не платит НДС и КПН (корпоративный подоходный налог - прим. автора). Все доходы не обращаются в прибыль, а уходят на содержание предприятия. За счет госзаказа мы платим только зарплату педагогам, в принципе так же, как и в государственных садах. Между воспитателями государственных и частных садов нет абсолютно никакой разницы, они выполняют те же функции. Между детьми тоже нет разницы. Но у нас государственная власть в лице местных исполнительных органов считает иначе. Они думают, что в первую очередь нужно содержать государственные сады, а частники - "второсортные". Сейчас возникла пауза из-за ситуации с коронавирусом. Во время введения режима ЧП было сказано, что государство поддержит нас и платили госзаказ независимо от того, сколько детей ходило. 11 мая сняли режим ЧП, сады открыли, сказали открывать дежурные группы численностью не более 15 детей. Потом сады три дня поработали, и нас опять закрыли. Мы были возмущены тем, что рынки открыли, а детсады закрыли. Ведь детские сады - это не место массового скопления людей. Там есть отдельные группы, у них своя территория. Я считаю, что такие решения не правильные. Если во время карантина я мог оплачивать и содержать своих сотрудников, то теперь я вынужден отправить их в отпуск за свой счет, - говорит Хайдар Капанов.
По словам Хайдара Капанова, всего в городских частных дошкольных учреждениях трудятся около тысячи человек, у которых есть кредиты и семьи.
– Сейчас сложилась такая ситуация, что государственные сады обеспечиваются за счет бюджеты, а частные - нет. Родительская плата упала в два раза, смысла содержать частные детсады в такой ситуации нет, встал вопрос о закрытии учреждений. Это значит, что около пяти тысяч детей останутся без садика, в госсадах мест нет. Поэтому не выдавать средства, заложенные в бюджет, по крайне мере глупо. На правительственном уровне мы добились того, чтобы госзаказ нам выплачивали в период карантина. А что будет после? Сегодня уже 16 июня, карантин сняли, а ограничительные меры остались. С сегодняшнего числа госзаказа не будет, объем детей остается прежним. Отменили слово "карантин" для того, чтобы сэкономить деньги. У всех у нас есть кредиты, которые нужно оплачивать, отсрочка закончилась, частные сады не в состоянии их платить, - возмущается Хайдар Капанов.
В качестве решения этой проблемы Хайдар Капанов предлагает продолжить выплачивать по 42500 тенге работникам социальной сферы, предоставить отсрочку по кредитам на 8 месяцев всем владельцам частных детских садов и продолжить выплачивать средства по госзаказу, так как в области действуют ограничительные меры.
В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что во время режима чрезвычайного положения 50 государственных детских садов с численностью более 10 тысяч детей и 4611 детей из частных детских садов были профинансированы по государственному образовательному заказу независимо от количества посещающих учреждение детей.
– В марте в рамках государственного образовательного заказа было выплачено более 130 млн тенге, в апреле - 134 млн тенге, в мае - более 134 млн тенге. Государственный заказ выполнен полностью. Эти средства будут выплачиваться и дальше, - сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО.
Позже добавили, что средства владельцам частных дошкольных учреждений выплачены.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.