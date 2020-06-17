Карантин сняли, ограничения остались - анонс свежего номера газеты "Мой ГОРОД" Отчим связал 4-летнего пасынка и удерживал его в сарае. Стр.2 Сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу. Стр.2 Очереди в ЦОНах обещают устранить при помощи раннего бронирования. Стр.6 Простаивавший в течение четырех лет откормочный комплекс заработает в ЗКО. Стр.6 Что нужно знать казахстанским выпускникам перед поступлением в вуз? Стр. 12-13 Как не заразиться коронавирусом в самолете? Стр.18 Дома для полицейских, врачей и учителей построят в Акжайыке. Стр.7 Двое деей выпали из окна многоэтажки. Стр.30 Когда начнется ЕНТ в ЗКО? Стр.30 26-летнего мужчину застрелили в селе ЗКО. Стр.31 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.