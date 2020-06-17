Отчим связал 4-летнего пасынка и удерживал его в сарае.Сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу.Очереди в ЦОНах обещают устранить при помощи раннего бронирования.Простаивавший в течение четырех лет откормочный комплекс заработает в ЗКО.Что нужно знать казахстанским выпускникам перед поступлением в вуз?Как не заразиться коронавирусом в самолете?Дома для полицейских, врачей и учителей построят в Акжайыке.Двое деей выпали из окна многоэтажки.Когда начнется ЕНТ в ЗКО?26-летнего мужчину застрелили в селе ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.