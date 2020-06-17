Бизнес в Казахстане уже привык использовать дебетовые бизнес–карты для своих ежедневных потребностей. А с добавлением возобновляемого кредитного лимита к стандартным функциям бизнес–карта становится еще более востребованным и ценным продуктом.
Стоит ли открывать бизнес–карту с кредитным лимитом, на какие выгоды можно рассчитывать и каких рисков опасаться, объяснили разработчики продукта – Римма Закиева
и Айгуль Утегенова
во главе с управляющим директором по развитию корпоративного бизнеса Сбербанка Казахстан Виталием Шемелиным
.
Сама по себе бизнес–карта – стандартный банковский продукт, призванный сделать денежные операции для организаций более удобными. Клиенты с помощью карты могут пополнять счёт и снимать деньги в банкомате, не заходя в кассу отделения банка. Но потребности в мобильности, удобстве и скорости растут ежедневно. Целью Сбербанка является максимальное и своевременное удовлетворение таких потребностей своих клиентов.
– Мы усовершенствовали бизнес–карту и добавили в нее «возобновляемый» кредитный лимит по аналогии револьверных кредитных карт для физических лиц. Возобновляемый лимит – это когда можно брать и гасить кредит неограниченное количество раз, – объясняет Виталий Шемелин
.
Одним из преимуществ кредитной карты Сбербанка является существенный грейс–период – в количестве 50 дней, то есть после того как клиент воспользовался кредитным лимитом, у него будет возможность не платить вознаграждение банку при погашении задолженности в срок до 20 числа следующего месяца.
Стартовый кредитный лимит на карте – 100 тысяч тенге. Почему сто тысяч – именно такая сумма в большинстве случаев является достаточной для закрытия ежедневных операционных потребностей предпринимателя, будь то расчет с поставщиками за товары ежедневного потребления, будь то оплата транспортных расходов, коммуникационных, коммунальных услуг и так далее. Но если бизнес стабильно растет и данного лимита становится недостаточно, в дальнейшем при анализе транзакций в автоматическом режиме и с согласия клиента этот лимит может быть увеличен до необходимого размера в очень короткие сроки.
Как получить карту?
Мы постарались сделать так, чтобы получить кредитную карту предпринимателю было так же легко и просто, как и физическому лицу. Мы упростили необходимый перечень документов
для получения кредитного лимита и не запрашиваем финансовую отчетность.
Переходите на сайт банка
и оставляйте заявку на выпуск карты. При этом решение об установлении лимита и выпуск карты займет всего лишь 1 час.
Поддержка малого и микробизнеса – одна из стратегических основ деятельности Сбербанка. В банке хорошо знают, в чем нуждаются владельцы магазинов у дома, кофеен, салонов красоты, столовых. У многих предпринимателей возникают случаи, когда не хватает оборотного капитала. А ещё с увеличением скорости и динамики жизни совсем мало остается свободного времени, – и жаль тратить его на бюрократические формальности в банке. Для рынка сегодня, мы считаем, эта бизнес–карта с кредитным лимитом будет незаменимым инструментом для поддержания операционной деятельности компании, – добавил Виталий
в заключении.
Карту можно также использовать 24/7 в любой точке мира как обычную банковскую: пополнять, снимать средства, рассчитываться в магазинах, оплачивать интернет–покупки. «Также карта позволяет использовать уже для нас привычные сервисы Apple Pay или Samsung Pay», – говорит руководитель проекта Айгуль Утегенова
.
Пока бизнес–карта выпускается в обычном пластиковом виде, но до конца года она станет ещё и виртуальной. Корпоративному клиенту Сбербанка даже не нужно будет заказывать доставку пластика: в онлайн режиме он сможет запросить выпуск карты, ему также удаленно одобрят кредитный лимит, он получит карту в виртуальном виде в мобильном приложении и будет платить или снимать средства с помощью смартфона, без физической карты.
До конца года бизнес–карта должна обрести и другие приятные особенности – кешбэк, страхование и прочие «фишки». Использование карты возможно в любой точке мира, а в сети группы Сбербанка предусмотрены сниженные тарифы. Единственное место, где карту не примут – игорные заведения.
– Кстати говоря, у бизнес–клиентов Сбербанка имеется возможность управлять бизнес– картой из приложения «Сбербанк Онлайн». Бизнес–карта хоть и принадлежит компании, все же открывается на руководителя или уполномоченного сотрудника компании, т.е. на физическое лицо. Соответственно, если представитель компании пользуется приложением «Сбербанк Онлайн», то управлять своей бизнес–карточкой он сможет там же, – поделилась хорошей новостью руководитель проекта Римма Закиева
.
Напомним, что в арсенале Сбербанка Казахстан есть также дебетовые бизнес–карты: Visa Business Start, Visa Business Standard, Visa Business Premium.
Кроме того, предлагается бизнес–карта выручки для индивидуальных предпринимателей, которую можно привязать к POS–терминалу для возмещения денежных средств не на расчетный счет предприятия. При этом возмещение средств будет происходить не на следующий или второй день, как это происходит сейчас, а несколько раз в день. Мы понимаем, насколько важно иметь оперативный доступ к деньгам компании, и поэтому максимально стараемся ускорять где–то устаревшие процессы традиционного банкинга.
Для получения более подробной информации о бизнес-карте переходите на сайт www.sberbank.kz или обращайтесь в центр поддержки корпоративных клиентов в г. Уральск по тел.: 55-00-30
Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.