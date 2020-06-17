Такое количество людей заболевших было выявлено 16 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала акимата ЗКО, у 3 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 17 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, еще у 1 - с профилактической целью. - Три пациента являются жителями Бурлинского района, 1 - Акжайыкского, 1- Сырымского и еще 1- Жанибекского районов, а остальные 15 пациентов - жители г.Уральск. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар, - сообщили в акимате ЗКО. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 16 июня в области выявлено 57 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19. Всего в ЗКО зарегистрировано 1012 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 620 человек.